لجنة المتابعة للقوى الوطنية ترفض ممارسات أجهزة السلطة الأمنية بالضفة ضد المتظاهرين

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية - قطاع غزة، رفضها وإدانتها لممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسطة الفلسطينية بالضفة الغربية ضد المتظاهرين، داعيةً الى وقف أعمالها والحفاظ على السلم الأهلي.

وكالة تبناك الإخبارية_ندّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة، بقمع مسيرة جماهيرية سلمية خرجت للاحتجاج على جريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي الشهيد نزار بنات الذي كان سلاحه الكلمة والصوت في مواجهة كل مظاهر الفساد والاستبداد، مؤكدةَ أن "استخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الصحفيين هي جريمة مدانة ومرفوضة بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت لجنة المتابعة في بيان أن "ما جرى امس في شوارع رام الله من مطاردات وملاحقات وقمع واعتقالات بحق المتظاهرين يتطلب وقفها فورا ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات، وتقديم كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والممارسات القمعية إلى العدالة مهما كان مركزه ومكانته، فما جرى ويجري هو من انتهاكات وممارسات خطيرة يجب ان تتوقف".

وختمت القوى بيانها بالتشديد على "ضرورة فعل كل ما من شانه ان يحقن الدم الفلسطيني ويجنبنا أية تداعيات خطيرة يمكن أن تفُجر الوضع الفلسطيني برمته ووأد الفتن، مما يستدعي تحقيق العدالة ومحاكمة الجناة والحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي ورفض كل ما من شانه حرف مسار الشعب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال فتحقيق العدالة هي السبيل لتحقيق غايات شعبنا في الحرية والاستقلال، فالشعب الفلسطيني حر وكريم مما يتطلب وقف كل اشكال الانتهاكات مهما كانت ومن اية جهة مهما بلغ موقعها".

من ناحية أخرى، دعت لجنة المتابعة لاجتماع عاجل للأمناء العامين بهدف ترتيب البيت الفلسطيني ووضع حد للانقسام، موجهين التحية للشعب الفلسطيني وشبابه الثائر "في مواجهة المستوطنين على ارض نابلس خاصة والضفة الابية وقدس الاقداس عموما".