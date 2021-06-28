دمشق تدين بشدة التصريحات الأميركية و الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان المحتل: حقنا في الجولان لا يسقط بالتقادم

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، اليوم الاحد، إن دمشق تؤكد مجدداً أن حق سوريا في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية، وهو حق لا يموت بالتقادم، وإن كافة المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء هذا الحق باطلة ولا أثر قانونياً لها.

وأضاف أن سوريا تجدد التأكيد على أن الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي، وسيأتي اليوم الذي يُرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد نفت في تغريدة مقتضبة على حسابها على تويتر، يوم الجمعة الماضي، كل ما أشيع عن تغير في موقف الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن من موضوع مرتفعات الجولان المحتل.

وأكدت الخارجية التزام واشنطن بموقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لجهة الإقرار والاعتراف بسيادة كيان الاحتلال الاإسرائيلي أقله حاليًا على تلك هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت الوزارة: "لم تتغير سياسة الولايات المتحدة بشأن الجولان وكل التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة!".