القوى الوطنية والإسلامية تحذر من استمرار الحصار على غزة وتندد بقمع مسيرات الضفة

حذّرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصاره على القطاع، وإغلاق المعابر وتأخير إعادة الإعمار.

وكالة تبناك الإخبارية_ جدّدت القوى في وقفة نظّمتها اللجنة الوطنية لكسر الحصار أمام برج الجلاء المدمر، اليوم الأحد، جددت تأكيدها على رفض استمرار الحصار، محذرةً من انفجار الأوضاع بفعل الإجراءات والمماطلة الإسرائيلية بهذا الشأن.

ودعت القوى، المؤسسات الدولية والإنسانية للوقوف أمام مسؤولياتها لرفع الحصار عن القطاع، مؤكدةً ضرورة كسره بكافة أشكاله وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يواجهها أهالي غزة.

وقالت "ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه خلال الحروب، لن يستطيع تحقيقه عن طريق الحصار"، مطالبةً بتشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الإشراف على إعادة إعمار غزة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني مصرّ على الاستمرار بالتصدي للمخططات الاحتلالية في القدس وغيرها، مشددةً على أن غزة كانت وستبقى في مقدمة الدفاع عن حقوق الشعب.

وأدانت القوى قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المسيرات السلمية بالضفة والتي خرجت احتجاجًا على اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

واعتبرت أن استخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الصحفيين جريمة مدانة ومرفوضة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين في كل الانتهاكات.

وشدّدت على ضرورة حقن الدم الفلسطيني وتجنب أي تداعيات خطيرة يمكن أن تفجر الوضع الفلسطيني برمته. ودعت لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين بهدف ترتيب البيت الفلسطيني ووضع حد للانقسام.