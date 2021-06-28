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أحد مسارات التقدم باتجاه مأرب.. تحرير سلسلة جبال الدحيضة بالكامل وفك الحصار عن مقاتلين بالجوف

مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية يحررون سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل، والتي تعتبر احد مسارات التقدم باتجاه مدينة مأرب شمال شرقيّ اليمن.
رمز الخبر: ۵۳۴۹۲
تأريخ النشر: 27 June 2021

شنّ مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية "عملية الشهيد أبو فاضل طومر" لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل.

وانطلقت العملية الهجومية الواسعة من خمسة مسارات انتهت بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وجوارها بالكامل وفك الحصار عن المقاتلين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر "أبو فاضل".

وبدأت القوات اليمنية العملية باستهداف تجمعات وتحصينات مسلحي التحالف السعودي، وأظهرت مشاهد بثها الاعلام الحربي تقدم المقاتلين من المسارات المرسومة موضحةً تعرض تجمعات ومواقع المسلحين لاستهداف مدفعي كبّدهم خسائر فادحة بالارواح والعتاد.

وبيّنت المشاهد الإلتحام المباشر مع آليات ومدرعات المسلحين وتكبيدهم خسائر.

وتمكن المقاتلون اليمنيون من التصدي لتقدم مسلحي التحالف، حاولوا فيه إستعادة المناطق التي حررها الجيش اليمني واللجان الشعبية، إلا أن خسائرهم المضاعفة أجبرهم على الفرار.

وأوضحت المشاهد أيضًا، تمكن المقاتلين من تدمير وإعطاب عدد من آليات ومدرعات ومعدلات المسلحين وإحراقها، وأسر 11 منهم، كما أظهرت المشاهد أعداد من جثث المسلحين الذين لقوا مصرعهم.

كما تظهر المشاهد الآلية المدرعة التابعة للشهيد "أبو فاضل طومر" اضافة الى تعرض الآلية لوابل من نيران المسلحين بدت آثار الطلقات عليها.

وبيّنت المشاهد حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مسلحو التحالف السعودي، وتعرض عتادهم للتدمير والإحراق على أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية، حيث تم تدمير وإحراق أكثر من 50 آليه خلال العملية و4 معدلات، واغتنام أسلحة متنوعة.

وتكتسب السيطرة على المناطق المحررة أهمية كبيرة كونها آخر سلسلة جبلية تطل على مساحة صحراوية واسعة شرق الجوف، فضلاً عن قربها من الخط الرابط بين مركز محافظة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.

وقال مصدر يمني، إن الجيش واللجان الشعبية تقدموا من محور الجوف نحو الجنوب وهذا الهجوم هو أحد مسارات التقدم باتجاه مأرب.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية يحققون تقدماً باتجاه مدينة مأرب ويقتربون من منطقة صافر النفطية.

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