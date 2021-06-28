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اسماعيل هنية من بيروت: الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة ورفض التوطين ورفض الوطن البديل

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ووفد من قادة الحركة يصل العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقي خلالها بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية وممثلي الفصائل الفلسطينية.
رمز الخبر: ۵۳۴۹۱
تأريخ النشر: 27 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد، على رأس وفد ضم عددًا من القيادات ومنها، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل حية، ومسؤول العلاقات في حركة حماس، أسامة حمدان، ورئيس مكتب العلاقات العربية والسياسية في الحركة، عزت الرشد، إضافة الى ممثل حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي.

وقال هنية في تصريح له فور وصوله الى مطار بيروت الدولي قادمًا من موريتانيا، إن "الزيارة إلى عاصمة المقاومة بيروت تأتي ضمن جولة وفد حركة حماس إلى عدد من الدول العربية، وإن الوفد سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس، وتجلياتها الميدانية والسياسية".

وأكد هنية أن الزيارة سيتخللها لقاءات هامة مع الرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والمقاومة وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن النصر الذي حققته معركة "سيف القدس" رسم خط سياسي جديد يجب أن يعزز من خلاله العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان وفلسطين.

وختم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن "الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته وهي حق العودة ورفض التوطين ورفض الوطن البديل".

وتأتي زيارة هنية إلى لبنان، في إطار جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية والإسلامية بعد معركة “سيف القدس” وما حققته المقاومة، حيث زار مصر والمغرب وموريتانيا.

وتجري ترتيبات لزيارة دول أخرى منها الجزائر وتونس، وروسيا وإيران.

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