فلسطينيون ومصريون يعملون على إعادة تدوير الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي على غزة

يعمل العمال الفلسطينيون، والمصريون، جنبا إلى جنب في عملية إزالة الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة قبل ما يقارب الثلاثة أسابيع.

وكالة تبناك الإخبارية_ في حر الصيف، وتحت أشعة الشمس، تعمل "البلدوزرات"، التي أرسلتها الحكومة المصرية لمساعدة العمال الفلسطينيين في إزالة أثار العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، الذي لم يغادر أذهان الفلسطينيين من شدة شراستها.

وتقوم بعض الشركات بعزل حديد البناء المسلح الملتوي عن الحجارة والخراسان الذي يقوم العمال بتفتيته إلى حصى صغيرة، ليعاد استخدامها من جديد في صناعة حجارة بناء قوية تستخدم في بناء الأبنية.

وتمر عملية إعادة تدوير هذا الركام بعدة خطوات دقيقة ومتقنة كي لا يشوب هذا التدوير نوعا من نقص الجودة وسوء الاستخدام مستقبلا، حيث تفتت الحجارة الكبيرة إلى حصى، ومن ثم تصفى من الشوائب البلاستيكية عبر مصافي معدنية، ومن ثم يقوم جهاز مغناطيسي، بتنقية الشوائب المعدنية لتدخل مرحلة التدوير إلى آخرها، لينتج بذلك حجر البناء الخالي من الشوائب.

وفي ظل غموض يشوب موعد إعادة اعمار قطاع غزة، ودخول الأموال المخصصة لذلك، فقد يستعين الفلسطينيون بمثل عمليات إعادة التدوير لإعادة الإعمار حتى ولو كان الأمر قد يواجه صعوبة على المستوى المحلي.