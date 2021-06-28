الكاظمي يستقبل الملك الأردني في القصر الحكومي ببغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الملك الأردني عبد الله الثاني في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

وكالة تبناك الإخبارية_ حضر حفل الاستقبال حشد من الشخصيات الرسمية العراقية على رأسها وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافة الى الوفد الاردني.

يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في وقت سابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيدا لعقد القمة الثلاثة التي ستعقد اليوم في بغداد.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

وتأني هذه القمة بعد تأجيلها لمرتين، بسبب ظروف طارئة، وبحسب صحيفة الصباح العراقية، فإن السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، وصل بغداد للمشاركة في استقبال الوفدين الرسميين المصري والأردني.

من جانبه، اعتبر النائب العراقي يونادم كنا، استضافة العراق القمة الثلاثية، التي تضمه والأردن ومصر، دعمًا عربيًا جديدًا له، مؤكدًا أنه رغم عدم إعلان جدول الأعمال حتى الآن، فإن المطروح سابقًا سيتكرر ويتم تأكيده من المصالح المشتركة، والتبادل التجاري وأمن الحدود والربط الكهربائي وغيرها.

الى ذلك، أكدت جامعة الدول العربية، أن "القمة الثلاثية" التي ستعقد اليوم الأحد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.

وتُعتبر القمة التي تُعقد في بغداد، استكمالاً للقمتين السابقتين في مصر والأردن، وتأتي لتفعيل الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن يتصدَّر مشروع "الشام الجديد" بين مصر والأردن والعراق، القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث.