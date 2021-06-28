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السيسي يزور رئيس برلمان العراق ويوجه دعوة له لزيارة مصر

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة مصر.
رمز الخبر: ۵۳۴۸۵
تأريخ النشر: 27 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له اليوم الأحد، أن" الحلبوسي وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، التقى رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي."

وأضاف البيان أن" الحلبوسي رحَّب بالرئيس السيسي، منوها بعمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين"، مشيراً إلى أن "عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك"، مؤكداً "دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني".

كما بحث اللقاء المستجدات في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.

وتابع البيان أن" الرئيس السيسي عبَّر عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكداً دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الستراتيجي الثلاثي، كما وجَّه الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة جمهورية مصر العربية، من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين".

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