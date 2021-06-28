صالح: تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية.

انعقدت في بغداد مباحثات ثنائية بين الرئيس العراقي برهم صالح والملك الاردني عبدالله الثاني عقب وصول الأخير الى العاصمة العراقية للمشاركة في القمة الثلاثية المزمع عقدها اليوم الاحد.

وشددت المباحثات على أهمية العلاقة التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وضرورة العمل على تقويتها ورفعها إلى مستويات أعلى.

وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، بعد استقباله ملك الأردن عبدالله الثاني في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، قال: "استقبلنا الإخوة، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيس وجلالة الملك الاردني عبد الله الثاني".

وأضاف أن "علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة".

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

وتأني هذه القمة بعد تأجيلها لمرتين، بسبب ظروف طارئة، وبحسب صحيفة الصباح العراقية، فإن السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، وصل بغداد للمشاركة في استقبال الوفدين الرسميين المصري والأردني.

من جانبه، اعتبر النائب العراقي يونادم كنا، استضافة العراق القمة الثلاثية، التي تضمه والأردن ومصر، دعمًا عربيًا جديدًا له، مؤكدًا أنه رغم عدم إعلان جدول الأعمال حتى الآن، فإن المطروح سابقًا سيتكرر ويتم تأكيده من المصالح المشتركة، والتبادل التجاري وأمن الحدود والربط الكهربائي وغيرها.

الى ذلك، أكدت جامعة الدول العربية، أن "القمة الثلاثية" التي ستعقد اليوم الأحد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.

وتُعتبر القمة التي تُعقد في بغداد، استكمالاً للقمتين السابقتين في مصر والأردن، وتأتي لتفعيل الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن يتصدَّر مشروع "الشام الجديد" بين مصر والأردن والعراق، القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث.