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السيسي خلال لقائه صالح: مصر تتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق في إطار مستدام

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره العراقي برهم صالح،، فور وصوله الى العاصمة بغداد، في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ 30 عاماً.
رمز الخبر: ۵۳۴۸۳
تأريخ النشر: 27 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد السيسي خلال لقائه صالح، تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق فى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

من جانبه، رحّب الرئيس برهم صالح بالرئيس السيسي، مؤكداً أن "الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة"، وأشاد بعمق وتطور العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان وشائج وروابط تاريخية، ويحتضنان أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية في وادي الرافدين ووادي النيل.

ويزور السيسي بغداد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله الثاني، ذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في آذار/مارس 2019.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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