الكاظمي يستقبل الرئيس السيسي فى مقر رئاسة الوزراء ببغداد: "مرحباً بكم في عراقكم"

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

وكالة تبناك الإخبارية_ جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مقر رئاسة الوزراء حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين.

وقال الكاظمي في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": “بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخى الملك عبد الله الثانى، وأخى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد القمة العراقية – الأردنية – المصرية".

وتابع قائلاً: "مرحباً بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل بين الجيران والأشقاء والأصدقاء".

ويزور السيسي بغداد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله الثاني، ذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في آذار/مارس 2019.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.