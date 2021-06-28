الرئيس السيسي يصل بغداد للمشاركة بالقمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وكالة تبناك الإخبارية_ ستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، نظيره المصري، لدى وصوله الى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الأحد، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم استعراض حرس الشرف إضافة الى عزف النشيدين الوطنيين لمصر والعراق.

ويزور السيسي بغداد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله الثاني، ذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في آذار/مارس 2019.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.