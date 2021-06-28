ايران تصدر لقاحها المضاد لكورونا في الشتاء القادم

يوم أمس تحققت مفخرة وطنية عظيمة حيث تلقى قائد الثورة اللقاح الوطني المضاد لكورونا، وهذه أحد مفاخر الجمهورية الإسلامية الايرانية.

أكد وزير الصحة الايرانية سعيد نمكي انه سيتم الاستغناء عن استيراد اللقاحات الأجنبية لكورونا في الاشهر المقبلة، مرجحا البدء بتصدير اللقاح الايراني بحلول الشتاء القادم.

في مؤتمر لمسؤولي جامعات العلوم الطبية في البلاد عبر الارتباط المرئي (الفيديو كونفرانس)، اعرب نمكي عن شكره للعاملين في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الطبية الذين ساعدوا في زيادة الإنتاج المحلي، وقال: في الأيام الأولى من تفشي كورونا كان علينا إحضار كمامات ومعدات طبية من الخارج، لكن بمساعدتكم وصلنا إلى الإنتاج المحلي لجميع الأصناف في أقل من شهرين، وكنا جاهزين حتى لتصدير المواد الطبية بعد سد الاحتياجات الداخلية.

واضاف: لم يكن هذا النجاح ممكنا إلا بجهود المنتجين المحليين وتقديم التسهيلات الخاصة المقدمة في الجامعات، واجراءات إدارة الغذاء والدواء لإصدار التراخيص المطلوبة، واليوم أستطيع أن أقول بكل فخر إننا من الدول التي لا تحتاج إلى كل الأصناف اللازمة لمكافحة كورونا.

وفيما يخص اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، قال وزير الصحة: يوم أمس تحققت مفخرة وطنية عظيمة حيث تلقى قائد الثورة اللقاح الوطني المضاد لكورونا، وهذه أحد مفاخر الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ومضى قائلا: منذ اليوم الأول ، تابعنا استيراد اللقاح وإنتاجه ايضا، منذ اليوم الأول ، اعتقد أنه في المستقبل، ستكون ايران قادرة على إدارة كورونا بشكل جيد بما يكفي لتكون قادرة على إدارة جميع أبعادها داخل حدودها، لا يزال هذا الفيروس به العديد من الأشياء المجهولة التي يجب أن نكون حذرين تجاهها دائمًا، لقد أربك نقص المعرفة حول تعقيدات الفيروس العلماء في جميع أنحاء العالم.

وقال نمكي: اليوم نحن من أنجح الدول في انتاج لقاح كوفيد-19 في العالم، أطلب من إدارة الغذاء والدواء أن تأخذ مسألة مراقبة توزيع اللقاح وتطعيمه على محمل الجد، ولطالما أكدت أن أحد زملائي في إدارة الغذاء والدواء يجب أن يكون مع فريق التطعيم.

واضاف وزير الصحة: ​"في الأشهر المقبلة سنستغني بشكل تدريجي عن اللقاحات الأجنبية، بل ومن الممكن في الخريف والشتاء تصدير اللقاح الإيراني للعالم مع تسجيله في منظمة الصحة العالمية.