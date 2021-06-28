فنان ايراني يحرز المركز الاول في مهرجان الهند للفنون

واشار زاهديان نجاد الى ان مدينة شيراز (مركز محافظة فارس) لطالما تقارن اسمها مع الفنون الايرانية العريقية ولاسيما فن الخاتم الذي يعود بتاريخه الى الف عام مضت.

اعلن مسؤول بمنظمة التراث الثقافي والسياحة الصناعات اليدوية الايرانية ان غلام رضا اطمينان، الفنان في مجال فن الخاتم ، احرز المركز الاول بمهرجان الهند الفني الرابع.

وقال مساعد شؤون الحرف اليدوية بدائرة التراث الثقافي والسياحة في محافظة فارس (جنوب) : ان الفنان الايراني المخضرم في مجال فن الخاتم "غلامرضا اطمينان"، احرز المركز الاول بمهرجان الهند الفني الرابع.

واضاف حيدر علي زاهديان نجاد: ان مهرجان الهند للفنون عقد هذا العام نسخته الرابعة بمشاركة فنانين من 66 دول بالعالم، حيث تمكن الفنان الايراني، اطمينان، من احراز المركز الاول خلال هذه المنافسة الدولية.

واشار زاهديان نجاد الى ان مدينة شيراز (مركز محافظة فارس) لطالما تقارن اسمها مع الفنون الايرانية العريقية ولاسيما فن الخاتم الذي يعود بتاريخه الى الف عام مضت.

وفن الخاتم هو فن فارسي قديم يتمتَّع بشهرة واسعة في إيران، ويعتمد الخاتم على تقنية مشابهة لتطعيم الخشب، وهو فن يرتكز على ترصيع أسطح القطع الخشبية بأشكال مختلفة من الفسيفساء المصنوعة من الخشب و العاج و الذهب و الفضة والنحاس والألمنيوم وغيرها من المعادن.

المصدر: ارنا