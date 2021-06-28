برلماني ايراني يقترح تكاتف القوى الناشطة باستقرار افغانستان لطرد زمر العنف الاميركية

إن الحكومة الافغانية ينبغي لها احباط المخططات الاميركية والعمل على وحدة القوى الفاعلة في استقرار المنطقة وهذا البلد من أجل طرد زمر العنف الاميركية.

اقترح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية حسين نوش ابادي تكاتف القوى الراغبة والناشطة باستقرار المنطقة وافغانستان من أجل طرد زمر العنف الاميركية من هذا البلد.

وقال نوش ابادي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن اجتماعات ثلاثية بين ايران وافغانستان وباكستان كانت تنعقد سابقا والتي ينبغي اعادتها وتنشيطها.

واضاف: إن الحكومة الافغانية ينبغي لها احباط المخططات الاميركية والعمل على وحدة القوى الفاعلة في استقرار المنطقة وهذا البلد من أجل طرد زمر العنف الاميركية.

وتابع: إنه منذ تواجد القوى الاجنبية في افغانستان تقوض الامن والاستقرار والطريق الوحيد للحل لهذا الوضع يتمثل بالسمح للشعب الافغاني بتقرير مصيره بنفسه.