استهداف نجران وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية

كما ادعى العدوان السعودي -وفق بيان آخر- طائرة مسيرة مفخخة أطلقها سلاح الجوي اليمني المسير باتجاه منطقة نجران (جنوبي السعودية).

قال مغردون سعوديون إن انفجارات عنيفة وقعت فجر اليوم الاحد في نجران وخميس مشيط يعتقد أنها ناتجة عن استهداف بصواريخ باليستية.

وزعمت وسائل إعلام سعودية أن التحالف اعترض صاروخين باليستيين أحدهما على نجران والآخر على خميس مشيط.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف اعترض 5 طائرات مسيرة، لكن مواقع رصد الملاحة الجوية كشفت توقف الملاحة الجوية، في مطارات السعودية الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت فجر اليوم الأحد صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان، وسبق ذلك إعلان تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون أيضا باتجاه المملكة.

وزعم العدوان السعودي -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين في المنطقة الجنوبية للمملكة".

كما ادعى العدوان السعودي -وفق بيان آخر- طائرة مسيرة مفخخة أطلقها سلاح الجوي اليمني المسير باتجاه منطقة نجران (جنوبي السعودية).

وكثفت حركة انصار الله مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.