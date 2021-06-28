حمـاس تدعو إلى تصعيد الانتفاضة وتوسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم السبت، إلى تصعيد الانتفاضة وتوسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة تغول العدو الصهيوني ومشاريعه الاستيطانية.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: إن "مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة بينت ومضيها مجدداً في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها".

وطالب القانوع بـ"تصعيد الانتفاضة وتوسيع ‎المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة لمواجهة تغوُّل الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".

ويذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني صادقت الأربعاء على 31 مخططاً للبناء في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى في عهد حكومة نفتالي بينيت.

المصدر: وكالات