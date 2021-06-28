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منصور هادي يغادر السعودية إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

ومنذ العام 2011 يعاني هادي من مشكلة في القلب، تدفعه لإجراء فحوصات سنوية في الولايات المتحدة.
رمز الخبر: ۵۳۴۶۱
تأريخ النشر: 27 June 2021

توجه الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة، في رحلة علاجية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "عبد ربه منصور هادي توجه من العاصمة السعودية الرياض، مقر إقامته المؤقت، إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصاته الطبية الدورية المعتادة".

ومنذ العام 2011 يعاني هادي من مشكلة في القلب، تدفعه لإجراء فحوصات سنوية في الولايات المتحدة.

ويتخذ الرئيس اليمني المستقيل من الرياض مقرا مؤقتا لممارسة المهام عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات مطلع 2015، وإحكام ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/آب 2019 قبضته على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد في مارس/مارس 2015.

المصدر:سبوتنيك

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