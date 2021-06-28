وزير الامن الايراني يقدم تقريرا للرئيس المنتخب حول اداء الوزارة

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت، هنأ وزير الامن لمناسبة فوز آية الله رئيسي في انتخابات الرئاسة وتمنى لسماحته وللحكومة القادمة النجاح في اداء المهام.

التقى وزير الامن الايراني محمود علوي وعدد من مساعديه الرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي، وقدم له تقريرا عن اداء الوزارة.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت، هنأ وزير الامن لمناسبة فوز آية الله رئيسي في انتخابات الرئاسة وتمنى لسماحته وللحكومة القادمة النجاح في اداء المهام.

كما قدّم الوزير علوي تقريرا للرئيس المنتخب حول اجراءات واداء وزارة الامن.

من جانبه وجّه آية الله رئيسي الشكر لوزير الامن ومساعديه لتهنئتهم له لمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، واعتبر وزارة الامن بانها ليست متعلقة بالحكومات بل بالدولة والثورة الاسلامية، مؤكدا دورها المهم في كشف واقتلاع جذور الارضيات المؤدية الى الفساد في البلاد.