ان الوقود الحالي لمحطة بوشهر سينتهي في غضون شهرين او ثلاثة وسنعمل على تحميل الوقود الجديد.

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان محطة بوشهر النووية ستعود لشبكة الكهرباء في البلاد في غضون 3 ايام قادمة.

وقال صالحي في تصريحه اليوم السبت: ان خروج محطة بوشهر النووية من شبكة الكهرباء كان لدواع فنية وهذه قضية تحدث للمحطات بصورة طبيعية وقد تم حل هذه القضية تقريبا وستدخل الشبكة من جديد في غضون يومين او ثلاثة ايام.

واضاف: اننا نعمل حاليا على توفير الوقود الجديد لمحطة بوشهر وان الموارد المالية اللازمة لها قيد التوفير وقد سددت وزارة الطاقة الديون المترتبة عليها لصالح المنظمة واليوم اوعز البنك المركزي للاسراع بتسديد ثمن الوقود الجديد للمحطة الى روسيا.

وتابع صالحي: ان الوقود الحالي لمحطة بوشهر سينتهي في غضون شهرين او ثلاثة وسنعمل على تحميل الوقود الجديد.

وقال: بعد عودة محطة بوشهر الى شبكة الكهرباء سيضاف 1000 ميغاواط لطاقة توليد الكهرباء في البلاد من جديد.