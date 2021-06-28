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تشكيل لجنة دولية لإسقاط أحكام الإعدام بالدول العربية

أعلنت شخصيات دولية وعربية، تشكيل لجنة دولية لمناهضة وإسقاط أحكام الإعدام في الدول العربية، برئاسة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
رمز الخبر: ۵۳۴۵۳
تأريخ النشر: 27 June 2021

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد عبر برنامج "زووم"، بحضور مئة شخصية من أمريكا وأوروبا والدول العربية، وفق بيان للجنة.

وإضافة إلى اختيار المرزوقي رئيسا للجنة، قرر المجتمعون تشكيل مكتب تنفيذي لها يضم في عضويته شخصيات دولية وعربية، بينها سارة ويتسون الرئيسة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والناشطة اليمنية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة.

وبحسب بيان "اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام"، فإن تشكيلها جاء بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركز جلها حول "غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية" في عديد الدول التي تطبق أحكام الإعدام.

وطالبت اللجنة في بيانها، النظام المصري بالتوقف عن تنفيذ أحكام صدرت مؤخرا بحق عدد من "السجناء السياسيين".

وحتى مساء الجمعة، لم تعلق السلطات المصرية على الانتقادات الصادرة عن جهات دولية بخصوص أحكام إعدام صدرت قبل أيام بحق 12 شخصا، بينهم قياديون بارزون من جماعة "الإخوان المسلمين"، لكنها عادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه، ولا يصدر أحكاما بناءً على مواقف أو خلافات سياسية.

وتواجه دول عربية عديدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، تقول إن تلك الدول تستخدم أحكام الإعدام "لردع معارضين"، وهو ما تنفيه الدول المعنية، وتؤكد أن قضاءها مستقل.

المصدر:وكالة الأناضول

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