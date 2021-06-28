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أردوغان: قناة إسطنبول لإنقاذ مستقبل المدينة وتكلفتها تقارب الـ 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قناة إسطنبول المائية مشروع لإنقاذ مستقبل المدينة، قائلا "نفتتح اليوم صفحة جديدة في تاريخ تنمية تركيا".
رمز الخبر: ۵۳۴۵۱
تأريخ النشر: 27 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ موقف أردوغان جاء اليوم السبت، في مراسم وضع حجر الأساس لأول جسور "قناة إسطنبول" ليبدأ فعليا تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه في 7 أبريل/ نيسان 2011 خلال ولايته برئاسة الوزراء.

وأوضح خلال المراسم التي أقيمت في منطقة سد "سازلي دره" بالشطر الأوروبي من إسطنبول، أن عدد السفن العابرة سنويا لمضيق البوسفور ارتفع من 3 آلاف في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 45 ألفا في وقتنا الراهن.

ولفت الرئيس التركي الى أن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق البوسفور سيصل 78 ألفا عام 2050.

وأكد أن كل عملية عبور لسفينة كبيرة بمضيق البوسفور تشكل مخاطر جسيمة محتملة لمدينة إسطنبول. وأفاد أن الطاقة الاستيعابية الآمنة للسفن العابرة لمضيق البوسفور تصل إلى 25 ألف سفينة سنويا.

ومضى قائلا: "نرى أن قناة إسطنبول مشروع لإنقاذ مستقبل إسطنبول". وأكد أن هناك حاجة لهذا المشروع من أجل حماية النسيج التاريخي والثقافي للمضيق أيضا. ونوه الى أن قناة إسطنبول من المشاريع الأكثر صداقة للبيئة في تركيا والعالم.

وأضاف: "نهدف لإنجاز "قناة إسطنبول" في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار". وأعرب عن اعتقاده بأن التجمعات السكنية المخطط اقامتها على ضفتي القناة بسعة اجمالية تبلغ 500 ألف نسمة ستزيل الضغط عن مركز إسطنبول.

ولفت الرئيس التركي إلى أن طول القناة سيبلغ 45 كم، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل، فيما سيكون عمقها نحو 21 مترا. وأكد أن الدراسات أظهرت أن قناة إسطنبول ستكون أكثر أمانا 13 مرة من مضيق البوسفور من حيث السلامة الملاحية.

وبين أن قناة اسطنبول جرى تصميمها بحيث يمكنها استيعاب 99 بالمئة من حركة الملاحة الراهنة في المضيق.

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