انطلاقًا من قاعدة حميميم .. تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الروسية الجوية والبحرية

قالت مصادر سورية رسمية اليوم السبت، إن الأصوات القوية التي سُمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران انطلقت بمشاركة خمس سفن وغواصتين، بالإضافة إلى مقاتلتي "ميغ 31 كي" الحاملتين لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنه وفقًا لخطة المناورات، فإن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك الطراد الصاروخي "موسكفا"، والفرقاطان "الأميرال إيسن" و"الأميرال ماكاروف"، بالإضافة إلى الغواصتين "ستاري أوسكول" و"روستوف نا دونو"، وبالتعاون مع الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142 إم.كي" و"إليوشين -38" والقاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3"، وكذلك الطائرتين من طراز "ميغ-31 كي"، ستقوم بتنفيذ مهام التدريب القتالي الخاصة بضمان أمن قاعدة حميميم الجوية ومركز طرطوس اللوجستي للبحرية الروسية.

وأفيد بأن عملية نقل الطائرتين من طراز "ميغ – 31 كي"، القادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى سوريا، قد جرت لأول مرة، وذلك بفضل تمديد المدرج في قاعدة حميميم الجوية، حتى أصبحت هذه القاعدة الآن قادرة على تأمين هبوط جميع أنواع الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وشهدت التدريبات تحليق طائرات من قاعدة حميميم الجوية في سوريا من طراز "ميغ – 31كي" القادرة على استخدام أحدث صواريخ الفرط صوتية، وتحليق طائرات مضادة للغواصات من طراز "إل – 38"

يذكر أن المناورات المشتركة لقوات التجمع التعبوي الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط والطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قد انطلقت، امس الجمعة في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.