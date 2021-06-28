النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

انطلاقًا من قاعدة حميميم .. تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الروسية الجوية والبحرية

قالت مصادر سورية رسمية اليوم السبت، إن الأصوات القوية التي سُمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط.
رمز الخبر: ۵۳۴۴۶
تأريخ النشر: 26 June 2021

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران انطلقت بمشاركة خمس سفن وغواصتين، بالإضافة إلى مقاتلتي "ميغ 31 كي" الحاملتين لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنه وفقًا لخطة المناورات، فإن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك الطراد الصاروخي "موسكفا"، والفرقاطان "الأميرال إيسن" و"الأميرال ماكاروف"، بالإضافة إلى الغواصتين "ستاري أوسكول" و"روستوف نا دونو"، وبالتعاون مع الطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142 إم.كي" و"إليوشين -38" والقاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3"، وكذلك الطائرتين من طراز "ميغ-31 كي"، ستقوم بتنفيذ مهام التدريب القتالي الخاصة بضمان أمن قاعدة حميميم الجوية ومركز طرطوس اللوجستي للبحرية الروسية.

وأفيد بأن عملية نقل الطائرتين من طراز "ميغ – 31 كي"، القادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى سوريا، قد جرت لأول مرة، وذلك بفضل تمديد المدرج في قاعدة حميميم الجوية، حتى أصبحت هذه القاعدة الآن قادرة على تأمين هبوط جميع أنواع الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وشهدت التدريبات تحليق طائرات من قاعدة حميميم الجوية في سوريا من طراز "ميغ – 31كي" القادرة على استخدام أحدث صواريخ الفرط صوتية، وتحليق طائرات مضادة للغواصات من طراز "إل – 38"

يذكر أن المناورات المشتركة لقوات التجمع التعبوي الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط والطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قد انطلقت، امس الجمعة في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
الحشد الشعبي يتوعد بالرد على العدوان ويعلن النفير العام ضد القواعد الأميركية
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
غريب أبادي: العبء الرئيسي لمكافحة المخدرات يقع على عاتق دول مثل إيران
احتراق 4 كنائس في كندا وسط ريبة أجهزة الأمن
مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
برلماني ايراني: اميركا تريد ابقاء الحظر علينا بأي ثمن
وزير الصحة: إيران لديها إدارة جديدة في العالم لمكافحة كورونا
ايران واحدة من افضل الدول المنتجة للصلب عالميا
إندونيسيا تسجل ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
قائد الحرس الثوري: لدينا طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر
قاليباف: لن نسلم البيانات المسجلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
دمشق تدين بشدة التصريحات الأميركية و الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان المحتل: حقنا في الجولان لا يسقط بالتقادم
مفندا مزاعم السلفية والوهابية.. مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة
وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يصل بيروت يوم غد الأحد
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
ايران تصدر لقاحها المضاد لكورونا في الشتاء القادم
البطش: الشعب لن يسمح بتهجير اهلنا من الشيخ جراح
دلالات الزمان والمكان في الاستعراض العسكري للحشد الشعبي
انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية.. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين
أحد مسارات التقدم باتجاه مأرب.. تحرير سلسلة جبال الدحيضة بالكامل وفك الحصار عن مقاتلين بالجوف
مظاهرات بالضفة ضد عباس.. وقمع في رام الله
ترامب: الصين وروسيا وإيران تذل الولايات المتحدة في عهد بايدن
مساعد رئيس البرلمان الايراني: تطعيم قائد الثورة بلقاح ايراني يؤكد ذروة الثقة بعلماء البلاد
استهداف نجران وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية
لندن.. الآلاف يتظاهرون ضد بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي