تحضيرات مبكرة للانتخابات التشريعية: أكثر من 8200 مركز اقتراع لـ25 مليون ناخب

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن عدد مراكز ومحطات الاقتراع في عموم مدن البلاد للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع اجتماعات لقيادات أمنية رفيعة تهدف لإنهاء خطة تأمين الاقتراع.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، في بيان رسمي، إنه "بعد انتهاء فترة تحديث سجلات الناخبين ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من قبل مجلس المفوضين على 8273 مركز اقتراع تضم بمجموعها 55 ألفاً و41 محطة اقتراع".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات تؤكد في رسالة اطمئنان للشارع العراقي، ومن ضمنهم الناخبون وأيضًا المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها، فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية".

ويقضي قانون الانتخابات الجديد بتقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على عموم المدن، بما فيها إقليم كردستان العراق، إذ يحق لأكثر من 25 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.