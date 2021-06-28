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ارتفاع سريع وجنوني في سعر صرف الدولار والمحال التجارية تغلق أبوابها

ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان الى مستويات قياسية وسريعة خلال الساعات الماضية حيث لامس الثماني عشرة ليرة للدولار الواحد بعدما كان قبل يومين أقل خمسة عشر ألف ليرة.
رمز الخبر: ۵۳۴۴۱
تأريخ النشر: 26 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ يُرجع المراقبون هذا الارتفاع الى زيادة حجم المضاربات في السوق السوداء بهدف تأمين الدولار للمصارف قبل الأول من تموز موعد تسليم المودعين بضعة مئات من الدولارات شهريًا لكل مودع، وطلب كارتيل النفط الدولار لتأمين احتياجاته من العملة الصعبة تحسبا لمرحلة رفع الدعم.

وعلى إثر الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أغلق عدد من المحال التجارية في سوق صيدا التجاري ابوابه امام الزبائن تعبيرًا عن رفضهم لحالة التدهور التي تصيب مصالحهم.

وفي صيدا أيضًا، أقدم عدد من شركات الغاز في منطقة سينيق على الإقفال دون سابق إنذار بسبب عدم تسليمهم مادة الغاز. كما أعلن أصحاب بعض محطات البنزين التي أقفلت أبوابها، الاستمرار بالاقفال الى حين تأمين مادة البنزين وحماية محطاتهم من الاشكالات التي تحصل عليها بين المواطنين.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تحلّق أسعار المواد الاستهلاكية بنسب أكبر في ظل الغياب شبه الكلي للسلع المدعومة.

وأكدت جمعية المستهلك ان عددًا كبيرًا من المواد الاستهلاكية قد خرج من لائحة الاستهلاك لدى المواطن بسبب ارتفاع اسعارها.

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