أجهزة أمن السلطة تعتدي على مسيرة خرجت تنديدًا باغتيال الناشط نزار بنات في رام الله

هاجم عناصر أمن بزي مدني يتبعون لـجهزة أمن السلطة اليوم السبت، المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بجريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وكالة تبناك الإخبارية_ انطلقت اليوم مسيرات حاشدة بمدينة رام الله، استمرارًا للفعاليات المنظمة والرافضة والمنددة باغتيال المناضل نزار بنات على أيدي الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ودعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" للمشاركة في الاعتصام المركزي على دوار المنارة برام الله اليوم الساعة 5:00 مساءً؛ للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن "جريمة قتل الناشط نزار بنات" وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وإجراء الانتخابات.

وردد المشاركون هتافات غاضبة تدعو إلى الكشف عن قاتلي بنات، وتطالب برحيل السلطة.

وفي الخليل خرجت مسيرة مشابهة انطلقت من دوار ابن رشد ردد خلالها المشاركون الهتافات الغاضية التي تطالب بمحاسبة كل من كان سببا في قتل بنات.

وأطلقت العديد من الفعاليات الشبابية والفصائلية أمس الجمعة، دعوات لوقفات ومسيرات منددة بجريمة قتل الناشط نزار بنات.

وأُعلن عن وفاة الناشط بنات، فجر يوم الخميس، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية اقتحمت أحد منازل عائلته في المنطقة الجنوبية من الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت عائلته أنه تعرض لعملية اغتيال مُدبّرة نتيجة معارضته النهج السياسي للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن أكثر من 20 مسلحًا اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وفجروا مدخله، ثم أحاطوا بنزار وهو نائم وضربوه بهراوة من حديد على رأسه، ثم انهالوا عليه بأعقاب البنادق ورشوه بغاز الفلفل والمسيل للدموع وجردوه من ملابسه ثم سحلوه.