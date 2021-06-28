الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-06-2021

أحداث :

_ شرطة العدو أطلقت النار على عرس في دير الأسد في الجليل المحتل مما ادى لاصابة شخصين أحدهم بجراح خطيرة .

اهل الحفلة ردوا باطلاق النار على أفراد شرطة الاحتلال مما أدى لاصابة ضابط بجراح وإحراق مركبتين لشرطة الاحتلال.

_ مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح في القدس برفقة عضو من الكنيست .

_ القناة 7 : اخلاء المعبد اليهودي الوطني في جبل نوف بسبب حرائق اندلعت حوله

_ اعلام العدو : اندلاع حريق في مجلس سدوت هنيغف بغلاف غزة يشتبه أنه يفعل بالون حارق

_ القناة 13 : عميل سري أدى إلى اعتقال عشرات المشتبه بهم في الضفة الغربية بقضايا أسلحة بما في ذلك التجارة والتصنيع

_ اعلام العدو : اخترقت " حوامة " قادمة من قطاع غزة أجواء مستوطنات غلاف غزة في منطقة كيبوتس بنیري ، وبعد وقت قصير عادت إلى القطاع دون اعتراضها .

_ 0404 العبري : إشعال النار في سيارة للمستوطنين بمنطقة راس العامود شرق القدس .

_ موقع " اسرائيل ديفينس : " عددا من شركات الأمن " الإسرائيلية " تعرضت لهجوم إلكتروني منذ يوم الخميس الماضي .

مواقف وآراء :

_القناة 13 : مسؤول أمني ردا على تهديد حماس باستئناف إطلاق البالونات الحارقة : إذا تم استئناف إطلاق البالونات ، فإن الجيش " الإسرائيلي " سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة .

_ الخارجية الاسرائيلية : إبراهيم رئيسي هو أكثر زعيم إيراني تطرفا على رأس السلطة في إيران ، واكثرهم التزاما بتسريع المشروع النووي العسكري الإيراني .

_ رئيس الوزراء نفتالي بينت حول التوترات مع قطاع غزة : " لن نتسامح مع سياسة التنقيط من غزة ، وصبرنا بدأ ينفذ " .

_امير بوخبوط : تحرق حماس محاصيل المزارعين " الإسرائيليين " ، ثم تسمح الحكومة بتصدير الفواكه والخضروات من غزة .

_ رئيس شعبة أمان السابق : الإتفاق النووي الذي يصاغ الأن سيء جدة الإسرائيل " .

_الاعلام العبري : الوفد الإسرائيلي في القاهرة فشل في التوصل إلى أي إتفاق مع مصر بشأن غزة .

_مصدر في الليكود : موقف نتنياهو عدم الإلتزام بسياسة " لا مفاجآت " مع أمريكا بخصوص النشاط العسكري ضد إيران .

_ التقييم الرئيسي في المؤسسة الأمنية هو أن " إسرائيل " وحماس في طريقهما إلى سلسلة من الاشتباكات التي ستؤدي في النهاية إلى استئناف الأعمال القتالية .

_ القناة 20 : وحدات الارباك الليلي أصبحت بمثابة كابوس يزعج المستوطنين في الضفة الغربية .

_باراك رافید : منذ عقود كانت الصين تصوت ضد إسرائيل في جميع المحافل الدولية - قبل أسابيع قليلة فقط صوتت الصين لصالح إنشاء لجنة تحقيق دولية في عملية " حارس الأسوار " على قطاع غزة .

_رئيس قسم العمليات في جيش العدو : لم أندم على قصف برج الجلاء في غزة . واذا استمر إطلاق النار من غزة بعد نصف سنة من العملية سأعترف أني فشلت في تقديري أن العملية ردعت حماس .

_رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء احتياط عاموس يادلين : السعودية تواجه تحديا من قبل الراديكاليين الشيعة بقيادة إيران والجهاديين والإخوان المسلمين السنة . لذا فهي لديها مصلحة قوية في تعزيز التطبيع مع " إسرائيل " هذا بالتأكيد في ظل تراجع التدخل الأمريكي في المنطقة .

_ وزير الحرب بيني غانتس في مراسم تأبين قتلى حرب لبنان الثانية : في العمليات العسكرية المستقبلية أو في الحروب - شمالا أو جنوبا ، سيتعين علينا الوصول إلى أعماق أراضي " العدو " ، وستكون القوات البرية " النظامية والاحتياط " جزءا رئيسيا من هذا القتال .

إجراءات :

القناة 12 : على خلفية إنتخاب رئيسي رئيسا لإيران ، تقديرات المؤسسة الأمنية " الإسرائيلية " خيار التحضير لخطة هجوم على النووي الإيراني .

_القناة 13 : الجيش " الإسرائيلي " سيطرح على " الكابينت " خلال جلسته خططا لتجدد القتال في غزة .

_مصادر عبرية : بني جانتس يغير سياسته تجاه غزة ويسمح بتصدير محدود للمحاصيل الزراعية .

_قناة 124 الاسرائيلية تفتتح مكتبة لها في الإمارات وتوقع اتفاقات شراكة مع الاعلام الاماراتي .

_يسرائيل هيوم : إسرائيل ستشارك في مناورات عسكرية دولية ضخمة ستبدأ في البحر الأسود في 28 يونيو بمشاركة 32 دولة بينها دول إسلامية منها تركيا ومصر والإمارات وباكستان والمغرب وتونس .

_القناة 7 : الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل مجلس الوزراء الخاص بكورونا .

_وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيقوم بزيارة سريعة إلى روما الأحد وسيجتمع بوزير الخارجية الأمريكي بلینکین

_ إعلام العدو : جرت محادثات بين " إسرائيل " وأمریکا قبل ثلاثة أسابيع بشأن طائرات مسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الدقيقة الإيرانية .

_ مصادر إسرائيلية : تقرر تعزيز القوات القتالية بنحو " 4 سرايا " في الضفة الغربية المحتلة ، بهدف الدفاع عن التجمعات والنواب ومعالجة الاضطرابات في المنطقة .

_ رئيس هيئة الأركان أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي باحتمال مواجهة عسكرية قريبة بغزة .

_ القناة 7 : مسؤول بالخارجية الأمريكية : إدارة بايدن قد تلغي اعتراف أميركا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان .

_جیش العدو ينشر وثائق كانت تصنف " سري للغاية " بشأن الهجوم الجوي على المفاعل النووي العراقي عام 1981 .

_ رئيس قسم العمليات في جيش العدو : تم تشكيل عدة فرق تحقيق لأخذ العبر والدروس حول عملية مترو أنفاق حماس

_الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد ولاية رئيس الأركان كوخافي العام رابع ، تنتهي في 16 يناير 2023

إعداد:تابناك