النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۹۴مشاهدات
‍ پ

الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-06-2021

رمز الخبر: ۵۳۴۳۱
تأريخ النشر: 26 June 2021

أحداث :

_ شرطة العدو أطلقت النار على عرس في دير الأسد في الجليل المحتل مما ادى لاصابة شخصين أحدهم بجراح خطيرة .
اهل الحفلة ردوا باطلاق النار على أفراد شرطة الاحتلال مما أدى لاصابة ضابط بجراح وإحراق مركبتين لشرطة الاحتلال.

_ مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح في القدس برفقة عضو من الكنيست .

_ القناة 7 : اخلاء المعبد اليهودي الوطني في جبل نوف بسبب حرائق اندلعت حوله

_ اعلام العدو : اندلاع حريق في مجلس سدوت هنيغف بغلاف غزة يشتبه أنه يفعل بالون حارق

_ القناة 13 : عميل سري أدى إلى اعتقال عشرات المشتبه بهم في الضفة الغربية بقضايا أسلحة بما في ذلك التجارة والتصنيع

_ اعلام العدو : اخترقت " حوامة " قادمة من قطاع غزة أجواء مستوطنات غلاف غزة في منطقة كيبوتس بنیري ، وبعد وقت قصير عادت إلى القطاع دون اعتراضها .

_ 0404 العبري : إشعال النار في سيارة للمستوطنين بمنطقة راس العامود شرق القدس .

_ موقع " اسرائيل ديفينس : " عددا من شركات الأمن " الإسرائيلية " تعرضت لهجوم إلكتروني منذ يوم الخميس الماضي .

مواقف وآراء :

_القناة 13 : مسؤول أمني ردا على تهديد حماس باستئناف إطلاق البالونات الحارقة : إذا تم استئناف إطلاق البالونات ، فإن الجيش " الإسرائيلي " سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة .

_ الخارجية الاسرائيلية : إبراهيم رئيسي هو أكثر زعيم إيراني تطرفا على رأس السلطة في إيران ، واكثرهم التزاما بتسريع المشروع النووي العسكري الإيراني .

_ رئيس الوزراء نفتالي بينت حول التوترات مع قطاع غزة : " لن نتسامح مع سياسة التنقيط من غزة ، وصبرنا بدأ ينفذ " .

_امير بوخبوط : تحرق حماس محاصيل المزارعين " الإسرائيليين " ، ثم تسمح الحكومة بتصدير الفواكه والخضروات من غزة .

_ رئيس شعبة أمان السابق : الإتفاق النووي الذي يصاغ الأن سيء جدة الإسرائيل " .

_الاعلام العبري : الوفد الإسرائيلي في القاهرة فشل في التوصل إلى أي إتفاق مع مصر بشأن غزة .

_مصدر في الليكود : موقف نتنياهو عدم الإلتزام بسياسة " لا مفاجآت " مع أمريكا بخصوص النشاط العسكري ضد إيران .

_ التقييم الرئيسي في المؤسسة الأمنية هو أن " إسرائيل " وحماس في طريقهما إلى سلسلة من الاشتباكات التي ستؤدي في النهاية إلى استئناف الأعمال القتالية .

_ القناة 20 : وحدات الارباك الليلي أصبحت بمثابة كابوس يزعج المستوطنين في الضفة الغربية .

_باراك رافید : منذ عقود كانت الصين تصوت ضد إسرائيل في جميع المحافل الدولية - قبل أسابيع قليلة فقط صوتت الصين لصالح إنشاء لجنة تحقيق دولية في عملية " حارس الأسوار " على قطاع غزة .

_رئيس قسم العمليات في جيش العدو : لم أندم على قصف برج الجلاء في غزة . واذا استمر إطلاق النار من غزة بعد نصف سنة من العملية سأعترف أني فشلت في تقديري أن العملية ردعت حماس .

_رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء احتياط عاموس يادلين : السعودية تواجه تحديا من قبل الراديكاليين الشيعة بقيادة إيران والجهاديين والإخوان المسلمين السنة . لذا فهي لديها مصلحة قوية في تعزيز التطبيع مع " إسرائيل " هذا بالتأكيد في ظل تراجع التدخل الأمريكي في المنطقة .

_ وزير الحرب بيني غانتس في مراسم تأبين قتلى حرب لبنان الثانية : في العمليات العسكرية المستقبلية أو في الحروب - شمالا أو جنوبا ، سيتعين علينا الوصول إلى أعماق أراضي " العدو " ، وستكون القوات البرية " النظامية والاحتياط " جزءا رئيسيا من هذا القتال .

إجراءات :

القناة 12 : على خلفية إنتخاب رئيسي رئيسا لإيران ، تقديرات المؤسسة الأمنية " الإسرائيلية " خيار التحضير لخطة هجوم على النووي الإيراني .

_القناة 13 : الجيش " الإسرائيلي " سيطرح على " الكابينت " خلال جلسته خططا لتجدد القتال في غزة .

_مصادر عبرية : بني جانتس يغير سياسته تجاه غزة ويسمح بتصدير محدود للمحاصيل الزراعية .

_قناة 124 الاسرائيلية تفتتح مكتبة لها في الإمارات وتوقع اتفاقات شراكة مع الاعلام الاماراتي .

_يسرائيل هيوم : إسرائيل ستشارك في مناورات عسكرية دولية ضخمة ستبدأ في البحر الأسود في 28 يونيو بمشاركة 32 دولة بينها دول إسلامية منها تركيا ومصر والإمارات وباكستان والمغرب وتونس .

_القناة 7 : الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل مجلس الوزراء الخاص بكورونا .

_وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيقوم بزيارة سريعة إلى روما الأحد وسيجتمع بوزير الخارجية الأمريكي بلینکین

_ إعلام العدو : جرت محادثات بين " إسرائيل " وأمریکا قبل ثلاثة أسابيع بشأن طائرات مسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الدقيقة الإيرانية .

_ مصادر إسرائيلية : تقرر تعزيز القوات القتالية بنحو " 4 سرايا " في الضفة الغربية المحتلة ، بهدف الدفاع عن التجمعات والنواب ومعالجة الاضطرابات في المنطقة .

_ رئيس هيئة الأركان أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي باحتمال مواجهة عسكرية قريبة بغزة .

_ القناة 7 : مسؤول بالخارجية الأمريكية : إدارة بايدن قد تلغي اعتراف أميركا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان .

_جیش العدو ينشر وثائق كانت تصنف " سري للغاية " بشأن الهجوم الجوي على المفاعل النووي العراقي عام 1981 .

_ رئيس قسم العمليات في جيش العدو : تم تشكيل عدة فرق تحقيق لأخذ العبر والدروس حول عملية مترو أنفاق حماس

_الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد ولاية رئيس الأركان كوخافي العام رابع ، تنتهي في 16 يناير 2023

إعداد:تابناك 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
الحشد الشعبي يتوعد بالرد على العدوان ويعلن النفير العام ضد القواعد الأميركية
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
غريب أبادي: العبء الرئيسي لمكافحة المخدرات يقع على عاتق دول مثل إيران
احتراق 4 كنائس في كندا وسط ريبة أجهزة الأمن
مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
برلماني ايراني: اميركا تريد ابقاء الحظر علينا بأي ثمن
وزير الصحة: إيران لديها إدارة جديدة في العالم لمكافحة كورونا
ايران واحدة من افضل الدول المنتجة للصلب عالميا
إندونيسيا تسجل ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
قائد الحرس الثوري: لدينا طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر
قاليباف: لن نسلم البيانات المسجلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
دمشق تدين بشدة التصريحات الأميركية و الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان المحتل: حقنا في الجولان لا يسقط بالتقادم
مفندا مزاعم السلفية والوهابية.. مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة
وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يصل بيروت يوم غد الأحد
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
ايران تصدر لقاحها المضاد لكورونا في الشتاء القادم
البطش: الشعب لن يسمح بتهجير اهلنا من الشيخ جراح
دلالات الزمان والمكان في الاستعراض العسكري للحشد الشعبي
انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية.. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين
أحد مسارات التقدم باتجاه مأرب.. تحرير سلسلة جبال الدحيضة بالكامل وفك الحصار عن مقاتلين بالجوف
مظاهرات بالضفة ضد عباس.. وقمع في رام الله
ترامب: الصين وروسيا وإيران تذل الولايات المتحدة في عهد بايدن
مساعد رئيس البرلمان الايراني: تطعيم قائد الثورة بلقاح ايراني يؤكد ذروة الثقة بعلماء البلاد
استهداف نجران وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية
لندن.. الآلاف يتظاهرون ضد بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي