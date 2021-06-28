خوارزميات الوسائط الاجتماعية تحكم كيف نرى العالم

حظا سعيدًا في محاولة إيقافهم

STERN - PERSONAL TECHNOLOGY

January 19, 2021

ما تراه من تغذية معلوماتية ليس أمرًا متروكًا لك، كما أن المسألة التي على المحك لم تعد أنك نسيت ذكرى ميلاد أحدهم، بل هو عقلك، والسلام حول العالم على المحك.

من الصعب تحديد الوقت الذي فقدنا فيه السيطرة على ما نراه ونقرأه بل وما نفكر فيه.

لقد وضعت الأمر بشكل صحيح في حوالي عام 2016. كان ذلك هو العام الذي انضم فيه Twitter وInstagram إلى Facebook وYouTube إلى المستقبل الخوارزمي. تحكمها روبوتات مبرمجة لجذب انتباهنا لأطول فترة ممكنة لأشياء كنا على الأرجح نضغط عليها أو نشاركها أو نحبها، ودفنا كل شيء آخر.

وداعًا، لكل شيء وكل شخص تابعناه في جريان لا ينتهي بترتيب زمني. ومرحبًا، بالتغذية عالية الطاقة التي تظهر على شكل POP UPS وتلزمك بالضغط عليها.

في هذا الوقت، أخفى Facebook - الذي طالما تم تشغيل تغذيته الإخبارية news feedبواسطة الخوارزميات منذ عام 2009 – أخفى الإعدادات للعودة إلى المنشورات الأحدث most recent.

ربما لم تعتقد أنها مشكلة كبيرة وربما لم تلتفت إلى هذا الأمر على الإطلاق. هذه الخوارزميات غير الشفافة لم تعمل فقط على زيادة القدرة على الانتشار لأخبار وصور المشاهير، بل قامت أيضًا بفتح المدى لانتشار المواد الحارقة - أي الهجمات والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. وأصبحنا نستقطب أنفسنا بأنفسنا.

هناك أشخاص سيئون يقومون بأشياء سيئة على الإنترنت لا يتعلق الأمر بفيسبوك ويوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح بظهورها على منصاتهم. "إنهم يضخمونها"، يقول هاني فريد، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ويضيف: "إن أسوأ السيناريوهات لم تعد مجرد افتراضات. يظهر للناس أشياء أكثر جاذبية لهم، ينقرون، يقرؤون، يشاهدون، ينغلقون على مساحات تعزز أفكارهم ورؤاهم، ويتواصلون مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل ينتهي بهم الأمر في نسختهم الشخصية من الواقع. ينتهي بهم الأمر داخل مبنى الكابيتول الأمريكي، كما حصل قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

بالتأكيد وسائل التواصل الاجتماعي ليست وحدها المسؤولة. وعندما يقع اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الروبوتات ليست هي المسؤولة الوحيدة. كشف إسكات حسابات الرئيس ترامب على Facebook وTwitter عكس ذلك: لا يزال لدى البشر الذين يديرون هذه الشركات القول الفصل فيما يظهر وما لا يظهر. (وآخر مرة تحققت فيها، لا يزال بإمكاننا إلغاء الاشتراك في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق).

ولكن في جوهر كل ذلك، لا تزال هذه مشكلة تقنية ضخمة: أجهزة الكمبيوتر هي المسؤولة عما نراه وتعمل بدون شفافية.

عادةً ما يكون الهدف من عمودي (المساحة الصحفية المخصصة للكاتبة) هو تقديم حلول للمشكلات التقنية. في هذه الحالة، لا يوجد أي حلّ، كل ما يمكنني فعله هو مشاركة بعض الأفكار.

الفكرة رقم 1: لا خوارزميات ولا إعلانات

مارك وينشتاين، مؤسس MeWe، وهي شبكة اجتماعية تسوّق نفسها على أنها مناهضة للفيسبوك، كان واضحًا جدًا عندما قال إن الحل يعود إلى تغذية زمنية (وفقًا لتسلسل زمني) خالصة بدون أي تلاعب.

على تطبيق MeWe، نتابع الأصدقاء أو الصفحات أو المجموعات. تظهر المشاركات في موجز ويب الخاص بك كما تم نشرها. "لا يوجد معلن ولا جهة تسويق ولا ناشط سياسي ولا يمكن لأي عضو تعزيز المحتوى في التغذية الإخبارية NEWS FEED لشخص آخر. لذلك نحن نفكك تمامًا فكرة التضخيم الفظيع والتخريب"، يقول السيد وينشتاين. "لا يمكن أن يحدث ذلك على MeWe."

ويضيف أن هذا على وجه التحديد يحد من انتشار المعلومات المضللة. "عليك أن تختار أن تتبع المعلومات الخاطئة. لا يمكن أن تتغذى المعلومات الخاطئة عن طريق خوارزمية أو حكومة روسية أو حكومة صينية".

ومع ذلك، في الأسبوع الأخير، بينما يبحث المستخدمون اليمينيون المتطرفون عن بدائل لـ Facebook وTwitter وParler، فقد وصلوا إلى MeWe، التي يبلغ عنها حاليًا 15.5 مليون مستخدم. يقول السيد وينشتاين إن الشبكة الاجتماعية قد استثمرت بكثافة في الاعتدال وإن شروط الخدمة الخاصة بها واضحة: سيتم طردك بسبب التحريض على العنف ونشر مواد غير قانونية والمزيد. في أعقاب إزالة Parler، كنا على اتصال مع Apple وGoogle وAmazon حول التأكد من أن التطبيق يتوافق مع إرشادات الإشراف الخاصة بهم.

ومع ذلك، فإن المشكلة في الجدول الزمني غير الخوارزمي هي أن التغذية يمكن أن تغمرها المياه ويصعب فرزها. هذا هو بالضبط ما أخبرني به Twitter وFacebook وInstagram عندما سألت عن سبب تخلصهم من التقصير الزمني في المقام الأول.

يقول السيد وينشتاين MeWe، التي تجني الأموال من الميزات المدفوعة وخيار الاشتراك المتميز - وليس من الإعلانات - تحل ذلك باستخدام الفلاتر والأدوات لإدارة تغذيتك؛ يمكنك الفرز حسب جهات الاتصال والمجموعات والصفحات التي تتابعها. يقول السيد وينشتاين، نظرًا لعدم وجود إعلانات مستهدفة، فإن MeWe لا نجمع بيانات عنك باستمرار.

الفكرة رقم 2: قلل من أهمية المحتوى "المدمر"

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الكبار الذين يعتمدون على الإعلانات، فإن إزالة الخوارزمية مثلها مثل تعليم "كلبي" كتابة الأعمدة.

بدلاً من ذلك، يقترح الخبراء أن تكون المنصات جادة بشأن تقليل أولوية الكراهية والغضب والتآمر، وإعطاء الأولوية للمحتوى الجدير بالثقة والمدروس، حتى لو كان ذلك يعني انخراطًا أقل.

قال البروفيسور فريد: "يجب أن تقرر الخوارزميات ببساطة،" نعتقد أن هناك قيمة أكبر لمجلات وول ستريت، وويكيبيديا، ومنظمات الصحة العالمية من Dumbdumb.coms ".

وهناك دليل على أنه يمكن أن ينجح. في دراسة أجريت في مارس 2020، وجد البروفيسور فريد وباحثون آخرون أن YouTube قلل في الواقع الترويج لمقاطع فيديو المؤامرة بعد أن غيرت الشركة خوارزميات توصياتها.

لقد فعل Facebook نفس الشيء. في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، اتخذ Facebook وInstagram خطوات للحد من انتشار المعلومات التي صنفتها خوارزمياتها على أنها معلومات خاطئة محتملة، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة حول تزوير الناخبين والاقتراع. وقد أدى إلى تعزيز مصادر الأخبار الموثوقة وانخفاض المواقع الحزبية.

وهناك دليل على أن روايات تزوير الانتخابات انخفضت بشكل حاد على تويتر بعد تعليق حساب السيد ترامب، وفقًا لمنصة الاستخبارات الإعلامية Zignal Labs.

يمكن للمنظمين أيضًا التدخل. بالإضافة إلى الدعاوى المختلفة لمكافحة الاحتكار، كانت هناك دعوات محددة لتحميل الشركات المسؤولية عن الخوارزميات الخاصة بها. أظهرت التقارير الواردة من زملائي أن Facebook كان على دراية جيدة بميل نظام التوصيات الخاص به إلى دفع الأشخاص إلى الجماعات المتطرفة. يهدف مشروع قانون واحد، قدمه النائب توم مالينوفسكي (نيوجيرسي) والنائبة آنا إيشو (كاليفورنيا)، إلى تحميل المنصات المسؤولية عن "الترويج الحسابي للتطرف".

الفكرة رقم 3: أعد السيطرة

الفكرة الأكثر جنونًا على الإطلاق؟ أعيدوا لنا بعض السيطرة.

"ماذا لو كان بإمكان الناس أن يقولوا، "أريد أن أرى الأخبار من مجموعة واسعة من المصادر السياسية"، أو" أريد فقط أن أرى منشورات من الأصدقاء والعائلة". يقول جيسي ليهريش، الشريك المؤسس لشركة Accountable Tech، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمكافحة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يسمح لك Facebook، على الأقل، برؤية بعض المعلومات حول سبب رؤيتك لشيء ما. انقر على النقاط الأفقية الثلاث في أي منشور في خلاصتك ثم "لماذا أرى هذه المشاركة؟"

وإذا كنت تعتقد أن التغذية الزمنية الجيدة والقديمة هي الحل، فهناك طرق لاستعادتها، مؤقتًا على الأقل، في بعض الخدمات. الةاقع أن الإعدادات مخفية، ومع ذلك:

Facebook: في متصفح الويب، انتقل إلى أيقونة الصفحة الرئيسية في الجزء العلوي من خلاصتك، وقم بالتمرير عبر القائمة الموجودة على الجانب الأيسر. حدد "عرض المزيد"، ثم "الأحدث". في تطبيق الجوّال، انتقل إلى الخطوط الأفقية الثلاثة أعلى أو أسفل يمين الشاشة وابحث عن "الأحدث". فقط تعرف، سيتم إخراجك من هذه التغذية عندما تغلق موقع الويب أو التطبيق.

Twitter: تويتر أسهل بكثير. تتيح لك النجمة الصغيرة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من موقع الويب والتطبيق "مشاهدة أحدث التغريدات" بدلاً من "أهم التغريدات". بينما كان يستخدم لإعادتك إلى التغذية الحسابية، فإنه يبقيك الآن في التغذية التي استخدمتها آخر مرة. غالبًا ما أقوم بالتبديل بين الاثنين.

YouTube: لا يمكنك إيقاف تشغيل المجموعة الكاملة من توصيات الخوارزميات ولكن يمكنك التبديل إلى "أحدث مقاطع الفيديو" في كل فئة أو طلب بحث. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي. في متصفح الويب، ابحث عن زر التبديل الصغير باستخدام زر التشغيل أسفل مشغل الفيديو. في التطبيق، ابحث عن مفتاح التبديل الصغير في الجزء العلوي من مشغل الفيديو.

Instagram: للأسف لا شيء سوى الخوارزميات يمكنه أن يتحكم. أوضحت متحدثة باسم Facebook أنه مع التغذية الزمنية القديمة، فقد المستخدمون 70٪ من المشاركات في خلاصتهم - ما يقرب من نصف منشورات أصدقائهم وعائلاتهم. بعد إجراء التغيير على خلاصة الخوارزمية، وجدت الشركة أنه في المتوسط​​، رأى الأشخاص أكثر من 90٪ من مشاركات أصدقائهم.

إذا كان الأمر يتعلق بنا فقط وبشأن أصدقائنا وعائلتنا، فسيكون ذلك شيئًا عاديًا، ولكن لسنوات لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي تدور حول مواكبة أحد الأقارب فقط. إنه مسار التحويل الذي يراه الكثيرون الآن ويشكلون من خلاله وجهات نظرهم عن العالم.

هل ستستمر المزيد من الخوارزميات التي تخدم المحصلة النهائية لشركة Big Tech في إثراء هذه الآراء، أم أننا سنحصل على بعض القواعد والتحكم الحقيقي؟ لسوء الحظ، ليس الأمر متروكًا لنا لاتخاذ القرار.