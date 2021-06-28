أطفال صعدة: قرار أمين عام الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد يهمنا

نظم أطفال محافظة صعدة اليوم السبت، مسيرة حاشدة للتنديد بقرار الأمم المتحدة إدراج أنصار الله ضمن قائمة "منتهكي حقوق الأطفال".

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع الأطفال اللافتات والشعارات الرافضة والمنددة بانحياز الأمم المتحدة إلى جانب التحالف السعودي الذي قتل أطفال اليمن وانتهك حقوقهم على مدى السنوات الماضية.

وصدر عن المسيرة بيانا "أكد أن قرار أمين عام الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد يهمنا ما يصدر منها فنحن نعتبرها شريكة في كل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وهي من تشرعن الحصار، وسنواصل تعليمنا ولو فوق أنقاض مدارسنا وليس باستطاعة أحد أن يضلل علينا فنحن نعرف من قتلنا وقتل امهاتنا وإخواننا واخواتنا وآباءنا وشردنا ولا يزال يجوعنا".

وأضاف البيان، "نرفع لقائد ثورتنا ولرجال جيشنا ولجاننا الشعبية التحية والتقدير ولآبائنا وإخواننا وزملائنا الشهداء العهد بمواصلة السير في خطاهم والحفاظ على القيم والمبادئ الإيمانية والحرة".