بكين تحث واشنطن على التوقف عن عرقلة إنفاذ القانون في هونغ كونغ

لفت متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والتوقف عن استخدام الذرائع المختلفة لعرقلة إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والامتناع عن حماية المشتبه بهم.

أدلى تشاو لي جيان بهذه التصريحات في إفادة صحفية دورية ردا على البيان الأمريكي بشأن صحيفة ((آبل ديلي)).

وأوضح تشاو أن هونغ كونغ تعد مجتمعا يخضع لسيادة القانون حيث يتساوى الجميع أمام القانون، مضيفا أنه لا يوجد من يملك امتيازات غير قانونية ولا توجد أي مؤسسة خارج إطار القانون.

و تابع "ندعم حكومة وشرطة المنطقة في أداء واجباتهما وفقا للقانون، وندعم بشدة جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن الوطني والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ".

وأشار تشاو إلى أنه منذ تطبيق قانون الأمن الوطني، تمت استعادة الاستقرار الاجتماعي في المنطقة، وترسخت سيادة القانون والعدالة، وتتمتع الحقوق والحريات القانونية لأهالي هونغ كونغ والمواطنين الأجانب بحماية أكبر في بيئة أكثر أمناً، وهو الأمر الذي لا يمكن إنكاره.

وتابع تشاو قائلا "يتعين على الولايات المتحدة احترام الحقائق، والتوقف عن عرقلة إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحماية المشتبه بهم تحت ذرائع مختلفة، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ بأي شكل، وكذلك التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية".