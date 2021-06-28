وقفة تضامنية أمام سفارة البحرين في لندن بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

نظم ناشطون أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام سفارة البحرين في لندن تضامنًا مع معتقلي الرأي في البحرين وضحايا التعذيب، ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المعتصمون اللافتات وأطلقوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي دون قيد أو شرط.

ويشهد سجن البحرين موجة من تفشي فيروس كورونا وتتكتم السلطات الخليفية على مايجري داخل السجن وعن عدد الإصابات والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على حياة المعتقلين.

ويأتي تنظيم هذا الاعتصام في سياق الاعتصامات التي تقام في الخارج احتجاجا على ما يجري داخل سجون النظام من انتهاكات.

وكانت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أصدرت تقريرًا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، جاء فيه، "في يوم 26 حزيران يونيو من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة سنويًا باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إذ يوثق تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، التعذيب الممنهج وسوء المعاملة في البحرين بعد انتفاضة عام 2011".