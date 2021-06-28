النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۵۷مشاهدات
‍ پ

وقفة تضامنية أمام سفارة البحرين في لندن بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

نظم ناشطون أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام سفارة البحرين في لندن تضامنًا مع معتقلي الرأي في البحرين وضحايا التعذيب، ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
رمز الخبر: ۵۳۴۲۲
تأريخ النشر: 26 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المعتصمون اللافتات وأطلقوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي دون قيد أو شرط.

ويشهد سجن البحرين موجة من تفشي فيروس كورونا وتتكتم السلطات الخليفية على مايجري داخل السجن وعن عدد الإصابات والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على حياة المعتقلين.

ويأتي تنظيم هذا الاعتصام في سياق الاعتصامات التي تقام في الخارج احتجاجا على ما يجري داخل سجون النظام من انتهاكات.

وكانت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أصدرت تقريرًا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، جاء فيه، "في يوم 26 حزيران يونيو من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة سنويًا باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إذ يوثق تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، التعذيب الممنهج وسوء المعاملة في البحرين بعد انتفاضة عام 2011".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
الحشد الشعبي يتوعد بالرد على العدوان ويعلن النفير العام ضد القواعد الأميركية
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
غريب أبادي: العبء الرئيسي لمكافحة المخدرات يقع على عاتق دول مثل إيران
احتراق 4 كنائس في كندا وسط ريبة أجهزة الأمن
مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
برلماني ايراني: اميركا تريد ابقاء الحظر علينا بأي ثمن
وزير الصحة: إيران لديها إدارة جديدة في العالم لمكافحة كورونا
ايران واحدة من افضل الدول المنتجة للصلب عالميا
إندونيسيا تسجل ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
قائد الحرس الثوري: لدينا طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر
قاليباف: لن نسلم البيانات المسجلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
دمشق تدين بشدة التصريحات الأميركية و الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان المحتل: حقنا في الجولان لا يسقط بالتقادم
مفندا مزاعم السلفية والوهابية.. مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة
وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يصل بيروت يوم غد الأحد
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
ايران تصدر لقاحها المضاد لكورونا في الشتاء القادم
البطش: الشعب لن يسمح بتهجير اهلنا من الشيخ جراح
دلالات الزمان والمكان في الاستعراض العسكري للحشد الشعبي
انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية.. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين
أحد مسارات التقدم باتجاه مأرب.. تحرير سلسلة جبال الدحيضة بالكامل وفك الحصار عن مقاتلين بالجوف
مظاهرات بالضفة ضد عباس.. وقمع في رام الله
ترامب: الصين وروسيا وإيران تذل الولايات المتحدة في عهد بايدن
مساعد رئيس البرلمان الايراني: تطعيم قائد الثورة بلقاح ايراني يؤكد ذروة الثقة بعلماء البلاد
استهداف نجران وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية
لندن.. الآلاف يتظاهرون ضد بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي