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حضور وزير الارشاد الايراني في اجتماع اللجنة الثقافية البرلمانية للرد على استفسارات النواب

كما وضعت لجنة التربية البدنية والشباب بمجلس الشورى الإسلامي على جدول أعمالها يوم الأحد من هذا الأسبوع استمرار مراجعة دعم الرياضة والرياضيين.
رمز الخبر: ۵۳۴۱۷
تأريخ النشر: 26 June 2021

يشارك وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في اجتماع اللجنة الثقافية البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل للرد على أسئلة 10 نواب.

وأدرجت اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي على جدول أعمالها في الأسبوع المقبل مراجعة الأخبار الثقافية ، خطة إدارة شؤون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مراجعة تقرير مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي بخصوص مسودة المشروع الثقافي.

ووجّه الدعوة لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي النواب التالية اسمائهم: جليل مير محمدي ميبدي ممثل أهالي تفت وميبد، مهدي عيسى زاده ممثل أهالي مياندواب ، حسين كودرزي ممثل أهالي دورود وآزنا ، روح الله متفكر ازاد ممثل أهالي تبريز وأذرشهر وأسكو ، يعقوب رضا زاده ممثل أهالي سلماس ، غلام علي كوهساري ممثل أهالي راميان وآزاد شهر ، مصطفى أقاميرسليم ممثل أهالي طهران وري وشميرانات ، نالسيدة زهرة سادات لاجوردي ممثلة أهالي طهران وري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس وعلي بابائي كارنامي ممثل أهالي ساري ومياندرود ومحسن فتحي ممثل أهالي سنندج وديواندره كامياران للحضور في الأسبوع المقبل بمجلس الشورى الاسلامي.

ومن البرامج الأخرى لهذه اللجنة القيام برحلة إلى محافظة خراسان الرضوية/ شمال شرق/ لدراسة القضايا الثقافية ، وكذلك لقاء العلماء وحضور اجتماع مجلس الثقافة العامة بالمحافظة.

كما وضعت لجنة التربية البدنية والشباب بمجلس الشورى الإسلامي على جدول أعمالها يوم الأحد من هذا الأسبوع استمرار مراجعة دعم الرياضة والرياضيين.

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