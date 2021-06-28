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زوجة خضر عدنان: الاسير هو من يدير المعركة والشيخ هو احسن من يديرها

رمز الخبر: ۵۳۴۱۶
تأريخ النشر: 26 June 2021

فی اشارتها الی تراجع الاحتلال وانتصار إرادة الأسرى أکدت زوجة الأسیر الفلسطینی خضر عدنان أن الاسیر هو من یدیر المعرکة و الشیخ هو أحسن من یدیرها.

فی حوارها مع وکالة انباء فارس قالت رندة موسی ام عبدالرحمن : إن الاحتلال اوهن من بيت العنكبوت وانهمع الاسرار وقوة الارادة ومعية الله من قبل ومن بعد نستطيع ان نتغلب على هذا الإحتلال. وانه كل حر يجب ان يسلق هذا الطريق من اجل نيل حريته من علم مفتاح السجن لابد ان يعيد الكرة مرة تلوى المرة.

هذا و أعلنت محكمة العدو - النيابة العسكرية أن الأمر الإداري الحالي للأسير الشيخ خضر عدنان سيكون الأمر الأخير، أي أنه لن يُمدد اعتقاله الإداري، وبذلك من المفترض أن يكون موعد الإفراج عنه يوم الإثنين القادم.

يأتي ذلك بعد جلسة عقدت للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت اعتقال عدنان المضرب عن الطعام لليوم 25 على التوالي،  وفق ما أكد المحامي جواد بولس .
فی معرض ردها علی أن هذا القرار یعنی عدم تمدید اعتقال الإداری لخضر عدنان یبین أی شیء صرحت هذا القرار بین انه الأسیر هو من یدیر المعرکة و الشیخ هو أحسن من یدیرها.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان يعد أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداري، عبر الإضراب عن الطعام، على مدار سنوات اعتقاله، إذ خاض سابقا أربعة إضرابات منها ثلاثة رفضا لاعتقاله الإداري، وتمكن عبرها من تحقيق حريته.

يذكر أن الأسير عدنان، تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال الصهيوني نحو ثماني سنوات جلها رهن الاعتقال الإداري.
 
والأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية.

الحوار: معصومة فروزان

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