وزير الاتصالات الايراني يستعرض حزمة رد ايران على حظر صناعتها الفضائية

واكد باننا لن ناخذ الاذن من اي دولة للتقدم في مجال الفضاء. لا ولن نرحب بالحظر واستمراره لكننا لا ولن ننتظر الاخرين ايضا.

استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي مجموعة الاجراءات المتخذة خلال العام الاخير في اطار حزمة الرد على حظر الصناعة الفضائية الايرانية.

وكتب آذري جهرمي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: انه وفي ظل التدابير العامة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ومبادرة الحكومة، فقد تمت متابعة حزمة الرد على حظر الصناعة الفضائية الايرانية خلال العام الاخير كما يلي:

1-تصميم وتصنيع قمر صناعي استشعاري بدقة تصوير تصل الى 1 متر حيث تجري دراساته في الوقت الحاضر كما ان مراحل تصنيعه هي الان قيد التفعيل.

2-تصميم وتصنيع قمر صناعي للحلول في مدار 36 الف كم حيث جرى الاختبار العملاني لمحركه من قبل وزارة الدفاع بنجاح قبل فترة.

3-ارسال كائن حي الى الفضاء حيث سيتم هذا العام بفضل الباري تعالى اختبار كبسولة فضائية جديدة له تحت المدار.

واضاف: ان الاختبارات مازالت مستمرة لهذه الاجراءات الثلاثة.

واكد باننا لن ناخذ الاذن من اي دولة للتقدم في مجال الفضاء. لا ولن نرحب بالحظر واستمراره لكننا لا ولن ننتظر الاخرين ايضا.