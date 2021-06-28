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المجموعة اللبنانية للإعلام تدين الخطوة الأميركية التي تستهدف حرية الكلمة

وأضاف البيان إن "هذا الاستهداف يأتي على خلفية الدور الإعلامي الرسالي الذي تؤديه هذه الوسائل انطلاقًا من دورها الإعلامي الملتزم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
رمز الخبر: ۵۳۴۰۹
تأريخ النشر: 26 June 2021

أدانت المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار – إذاعة النور) الخطوة الأميركية التي تستهدف حرية الكلمة والإنسان، معلنة تضامنها مع القنوات والمواقع الإلكترونية المستهدفة.

وقالت إدارة المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار – إذاعة النور) في بيان لها يوم الخميس: "مرة جديدة تتقدم عصا المنع على ثقافة الحرية والتنوع، فيحجبون مواقع إلكترونية تابعة لقنوات إعلامية طالما رفعت لواء الدفاع عن المظلومين والمضطهدين في العالم سيما العالمين العربي والإسلامي، وعن المستهدفين يوميا بأمنهم واستقرارهم لأنهم أخذوا خيارهم الوطني بالعيش بكرامة وعزة".

وأضاف البيان إن "هذا الاستهداف يأتي على خلفية الدور الإعلامي الرسالي الذي تؤديه هذه الوسائل انطلاقًا من دورها الإعلامي الملتزم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وتابع: "إننا في المجموعة اللبنانية للإعلام – قناة المنار وإذاعة النور نعلن عن إدانتنا لهذه الخطوة التي تستهدف حرية الكلمة والإنسان، ونعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الزملاء من القنوات والمواقع الإلكترونية بكل ما نملك من إمكانيات وطاقات".

ولفت البيان إلى أن "هذا يدفعنا إلى التوجه مجددا إلى المنظمات العالمية المعنية بالحريات الإعلامية بضرورة رفضها لهذا القرار الجائر وإدانته".

وأكدت المجموعة أنه "ولى الزمن الذي يتم فيه إسكات هذه الأصوات الحرة وأن هذه القرارات لن تزيدنا إلا عزمًا وقوةً على مواصلة هذه المسيرة وقوفا إلى جانب المظلومين والمعتدى عليهم إحقاقًا للحق".

المصدر: المنار

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