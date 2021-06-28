متحدث القوات المسلحة اليمنية يكشف عن عملية عسكرية واسعة على الحدود السعودية

ولفت إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا.

كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، يوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان السعودي في منطقة الوديعة الحدودية.

وأوضح العميد سريع أن العملية النوعية على معسكر التدريب في الوديعة تمت بـ10 طائرات قاصف كي2.

وذكر أن العملية تم خلالها استهداف مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل معسكر الوديعة.

وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين وأكثر من 60 من مرتزقة العدوان.

ولفت إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا.

المصدر: المسيرة نت