سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط

وذكر أن العملية تم خلالها استهداف مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل معسكر الوديعة.

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية أن”سلاح الجو المسير إستهدف فجر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021م قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k “.

العميد سريع أكد أن الاصابة كانت دقيقة ، واضعا الهجوم الجديد على القاعدة السعودية في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان الذي تقوده السعودية وأمريكا ضد اليمن .

وياتي هذا الهجوم غداة تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان السعودي في منطقة الوديعة الحدودية.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية النوعية على معسكر التدريب في الوديعة تمت بـ10 طائرات قاصف كي2.

وذكر أن العملية تم خلالها استهداف مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل معسكر الوديعة.

وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين وأكثر من 60 من مرتزقة العدوان.

ولفت إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا.