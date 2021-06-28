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تنديدات بظاهرة تهريب عملاء الاحتلال الاسرائيلي

أثارت خطوة قاضي المحكمة العسكرية فادي عقيقي بالسماح للعميل جعفر غضبوني بمغادرة لبنان غضب واستنكار الاسرى والمحررين.
رمز الخبر: ۵۳۴۰۳
تأريخ النشر: 26 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بعد جريمةِ تهريبِ جزَّارْ معتقلْ الخيام العميل عامر الفاخوري جريمةٌ جديدةَ ترتكَب في ملفِ العمالةِ في لبنان عبرَ سماحْ مفوضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريةْ فادي عقيقي بتسهيلِ بفرارِ العميل جعفر غضبوني من العدالة.

هيئةُ ممثلي الاسرى المحررين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ومعتقلِ الخيام اتهمت القاضي عقيقي بالسماحِ للعميلْ غضبوني بمغادرةِ الاراضي اللبنانيةْ متنكّراً ومتجاهلاً لوجودِ دعوى قضائيةْ بحقّه.

واعربت عن استنكارِها الشديدْ لهذا القرار مؤكدةً أنَّها لن تتساهلَ بعدَ الآن في وصولِ اي عميلٍ الى لبنان، ودعت القضاءَ والاجهزةَ الامنيةْ الى تحمّلِ مسؤوليتِهم. كما كشفت عن التوجّهِ الى التفتيشْ القضائي بشكوى ضدَّ القاضي عقيقي لتنكّره لعذاباتِ الاسرى واستهزائِهِ الفاضحْ والمشين بقهرِ اهاليهم على ايدي العملاء.

واعتبر عضو كتلةِ الوفاءْ للمقاومةْ مقررُ لجنةِ الادارةِ والعدلْ النائب ابراهيم الموسوي انَّ تصرُّفْ القاضي عقيقي يطرحُ أسئلةً خطيرةً حولَ أهليةِ بعضِ القضاةِ الذين أُوكِلَت ‏اليهم مهمةُ إحقاقِ الحقِ وحفظِ البلادِ والعباد.‏

واكَّدَ الموسوي انَّ هذا الامرَ يَطعنُ بنزاهةِ ونظافةِ ووطنيةِ الصرحِ القضائي الذي يعملُ فيه القاضي عقيقي ويطرحُ ‏سؤالاً وجودياً وملحاً على اهلِ القضاءِ ومرجعياتِهِ المسؤولةْ في ان يبادروا فوراً الى منعِ مثلِ هذه السقطاتْ ‏الاخلاقيةْ والوطنيةْ واتخاذْ الاجراءاتِ الكفيلةِ بمنعِ تكرارِها.‏

وشدَّد الموسوي على وجوبِ عدمِ الاستخفافْ ابداً بما ‏يقومُ به بعضُ القضاةِ من طعنٍ في صميمِ القضاءِ وتشويهِ دورِه. بدوره قال مسؤولُ ملفْ النازحين في حزبِ الله النائبْ السابقْ نوار الساحلي في تغريدةٍ : بِئس هذا الزمان الذي يسمحُ فيه القضاءُ اللبناني للعميل غضبوني ، ان يغادرَ من مطارِ الشهيد رفيق الدولي ، بعدَ السقطةِ القضائيةِ التي سَمحَت قبلَهُ بمغادرةِ العميل فاخوري. وسأل الساحلي اين دعاةَ السيادةِ والاستقلالِ من تدخلِ السفارةِ الاميركيةِ في شؤون قضاء لبنان ؟.

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