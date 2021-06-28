عمليات تلقيح المواطنين مستمرة وعدد الإصابات بكورونا إلى مزيد من الإنخفاض

ذكرت وزارة الصحة العامة أن أكثر من 5000 لقاح فايزر أعطيت لمواطنين حتى ساعات الظهر في مارثون فايزر الذي بدأ الجمعة ويستمر السبت.

وكالة تبناك الإخبارية_ ماراتون جديد لأخذ لقاح فايزر أقيم في مختلف المناطق اللبنانية... المستهدفون هذه المرة هم الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاماً على أن يكونوا مسجلين على منصة كوفاكس لتلقي اللقاح.

ومن أجل تسهيل أمر المواطنين أطلقت وزارة الصحة موقع grab a jab الذي يسمح للراغبين بتلقي اللقاح الحصول على موعد ضمن الماراتون الأسبوعي، ويتيح لهم اختيار نوعية اللقاح الذي يريدونه، والمركز الاقرب لهم.

عمليات التلقيح الذي تستمر يومي الجمعة والسبت تمت في المراكز المخصصة للقاح فايزر في مختلف المحافظات، وسط دعوات إلى أهمية التلقيح، وشكوى من بعض المراكز من ضعف الإقبال بسبب أزمة البنزين، او عدم تشجع المواطنين لأخذ اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة برنامج التلقيح المعتمد أفقياً وعمودياً من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية، التي ستنعكس على مختلف نواحي الحيالة في البلاد.