لبنان..الموافقة على استيراد المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد

وقَّع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الموافقة الاستثنائية لاستيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كيف سينعكس الأمر على اسعار البنزين، وهل تؤسس الخطوة لرفع الدعم كلياً؟

وكالة تبناك الإخبارية_ على الطريقة اللبنانية الفريدة .. حُلّت أحجية استيراد المحروقات .. وصفة الحل، هي استيراد المحروقات على اساس تسعيرة 3900 ل.ل بدلاً من 1500 للدولار الواحد .. وصفة مقترحة من وزير المالية وموقعة استثنائياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على أن تتزامن مع إقرار بطاقة تمويلية .. السؤال الآن: كيف ستنعكس هذه التسعيرة على أسعار المحروقات؟

بالاستناد إلى أسعار المحروقات عالمياً، وما يضاف عليها من أرباح وضرائب لبنانياً، يُتوقع أن يتراوح سعر صفيحة البنزين من بين 60 الف وال 75 الف ل.ل .. الحال هذا - وفق بيان الرئيس دياب - يمتد لثلاثة أشهر، تتأمن خلالها المحروقات .. لكن هل تُحل مشكلة الطوابير، وتالياً، هل تؤسس هذه الخطوة لرفع الدعم عن المحروقات كلياً؟

تسعيرة استيراد جديدة للمحروقات - ربما - جنبت الدولة ما لا تُحمد عقباه .. لكن، ماذا بعدها ؟؟ بطاقة تمويلية بلا مصادر تمويل، أم رهان على وقت مجهول المصير؟