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الشيخ قاسم: أمريكا ترتكب جريمة في حجب المواقع ومحاولة إغراق المسلمين أسخف ما قد يسمع

أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان حول حجب الولايات المتحدة لمواقع إسلامية أن أمريكا ترتكب جريمتها في حجب المواقع الإعلامية الإسلامية التي تنشر روح المقاومة.. ولا أحد إلاّ وينبغي أن يعرف أن ما تحاول أمريكا أن تغرق به بلاد المسلمين هو من أسخف وأضرّ ما يُقرأ ويُسمع ويُشاهد.
رمز الخبر: ۵۳۳۹۴
تأريخ النشر: 26 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية: بيان آية الله قاسم حول حجب الولايات المتحدة لعدد من المواقع الإلكترونية الإسلامية – ٢٥ يونيو ٢٠٢١م

وفي ما يلي نص البيان كاملا

"بسم الله الرحمن الرحيم

هناك مقروءات ثلاثة، ومسموعات ثلاثة، ومرئيات ثلاثة؛ مقروء ومسموع ومرئي یعلم الشخص أنها للخير وتخدم الحق وتهدي إلى سواء السبيل وهذه يقبل عليها، ومقروء ومسموع ومرئي يعلم أنها من بضاعة الباطل وأسباب الضلال وللتغرير والانحراف وهذه يفرّ منها، وأخرى لا يعلم عنها شيئًا فيتعرّف على طبيعتها ليفرّ من سيّئها ويقبل على حسنها ونافعها.

ولا أحد إلاّ وينبغي أن يعرف أن ما تحاول أمريكا وأمثالها أن تغرق به بلاد المسلمين من ثقافتها الجاهلية الحيوانية المضللة، ثقافة الكفر والتحلّل والميوعة والشذوذ الجنسي الساقط هو من أسخف وأضر ما يُقرأ ويُسمع ويُشاهد.

وإذا كان الإسلام يُحرِّم اقتناء وقراءة كتب الضلال إلا لقادرٍ على الردّ عليها مقدّم على ذلك، فيُشهِّر الكفر بهذا الحكم لأنه يضرّه، ويتابعه في هذا التشهير جهلة المسلمين والمتحلّلين منهم، فإنّ الكفر يسعى كل السعي لحجب الكلمة الصادقة والمشهد الصالح عن وصولهما إلى العقول والقلوب خوفًا من الحق والهدى والنور.

وها هي أمريكا ترتكب جريمتها في حجب المواقع الإعلامية الإسلامية التي تنشر روح المقاومة لفساد الحكومات الطاغوتية، وتواجه باطلها، كما تخوض معركتها الإنسانية والرسالية الشريفة ضد الوجود الصهيوني الغاصب لفلسطين والمُدنِّس للأقصى والقدس.

قارِن بين ما يدعو إليه الإسلام من طهر وعدل وينهى عنه من ظلم ورجس، وما يدعو إليه الكفر وأهله من رجسٍ وظلم وينهون عنه من عدل وطهر واستنهاض لمقاومة الشرّ في الأرض."

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