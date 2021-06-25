انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض

قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا الأمريكية في تغريدة، الخميس، إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى في مدينة ميامي انهار جزء منه.

وكالة تبناك الإخبارية_ رغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة بولاية فلوريدا: «تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة». ولم يُعرف سبب انهيار المبنى.

وقال الجيران إن المبنى كان في الغالب مسكونا، لكن من غير المعروف سبب انهيار البرج الذي تم بناؤه عام 1981.

وما تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، فيما لم تتوفر حتى الآن أي تقارير عن وجود ضحايا.