بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود

شيعت بلدة الشرقية الجنوبية اليوم الخميس، ضحايا حادث السير في منطقة السعديات يوم الإثنين الماضي، أم وبناتها الأربع بحضور حشد من الأهالي وفعاليات المنطقة.

وكالة تبناك الإخبارية_نقلت الجثامين من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول بموكب سيار إلى بلدة الشرقية، قبل أن يأم المصلين على الجثامين في باحة النادي الحسيني، إمام بلدة الشرقية الشيخ حسن شعيب لتوارى في الثرى في روضة البلدة.

وحلّت كارثة مساء يوم الإثنين على طريق الساحل الجنوبي اللبناني المؤدي إلى العاصمة بيروت، حيث أودى حادث سير على الأتوستراد الجنوبي بوفاة سيّدة لبنانية وبناتها الأربعة.

وفي التفاصيل، فإن السيدة فاطمة قبيسي وبناتها الأبعة "زهراء، آية، ليا وتيا"، توفوا في حادث السير وهم في طريقهم إلى مطار بيروت لاستقبال والدهم العائد إلى البلاد.

هذا واشتعلت أزمة الوقود منذ مدّة في البلاد، حيث يعاني المواطنين من طوابير الانتظار الطويلة بشكل يومي من أجل تعبئة البنزين للسيارات.