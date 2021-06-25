غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه

تتواصل المسيرات والوقفات الاحتجاجية لأطفال اليمن في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تنديدًا باستبعاد الأمم المتحدة للتحالف السعودي من قائمة "العار" لمنتهكي حقوق الأطفال.

وكالة تبناك الإخبارية_ شهدت محافظة ذمار وسط اليمن مسيرة غاضبة للأطفال جابت شوارع المدينة، حيث حملوا لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالأمم المتحدة وأمينها العام، ولافتات أخرى حملت صورا لضحايا الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في غارات التحالف السعودي ، منددين في الوقت ذاته بتصنيف "أنصار الله" في قائمة منتهكي حقوق الأطفال، مع استبعاد التحالف الذي يرتكب جرائم يومية بحق الأطفال.

وقال مبروك قرابش "إن الاجتماع في هذه المسيرة هو للتعبير عن الغضب الشديد لما تقوم به الأمم المتحدة باعطاء الضوء الأخضر للعدوان من انتهاك حقوق الأطفال، مستغربا من تحميل الأمم المتحدة لأنصار الله مسؤولية قتل الأطفال في اليمن".

وأشار إلى أن "الجيش واللجان الشعبية يدافعون منذ ست سنوات عن اليمن والأطفال ضد غطرسة التحالف، محملا الأمم المتحدة كل مايحدث لأطفال اليمن".

وعلى صعيد متصل عبر الأطفال المشاركون في المسيرة عن استنكارهم "لجرائم العدوان بحقهم منذ سنوات، محملين الأمم المتحدة مسؤولية الصمت، ومعتبرين عدم تصنيف تحالف العدوان في قائمة منتهكي حقوق الأطفال دليل على أنها شريكة في قتلهم".

وأكدوا أن "المواقف السلبية للأمم المتحدة تزيد من معاناة أطفال اليمن، مشيرين إلى أن أمريكا هي من تقتل أطفال اليمن وتدمر مساجد وبيوت اليمنيين".

وقالوا إن "العدوان قد حرم أطفال اليمن من التعليم، مستغربين من المتاجرة بحقوق الأطفال في اليمن والانحياز الى جانب الجلادين ضد الضحية، مؤكدين أنه لا يمكن نسيان هذه الجرائم على الاطلاق".