رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً، فيما دعا إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار في البلاد، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان امس الأربعاء، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، التقى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في باريس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد الحلبوسي وفقا للبيان أهمية دعم العراق أمنيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار، داعياً إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها بين البلدين، كما أشار إلى ضرورة فتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي للعراق.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً، مشيرا إلى "استعداد فرنسا لتقديم خبرتها والدعم بالأفكار والاستشارات لتشكيل الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاتحاد) في العراق، واستمرار التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب، والمساهمة في دور أكبر لإعادة البناء والإعمار في العراق، مؤكدا أن فرنسا تبذل جهوداً لتعزيز سبل التعاون بين البلدين".