أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية تمكنت من تعزيز قوة الإدارات المحلية عبر الإصلاحات التي نفذتها في السنوات الـ19 الماضية.

وكالة تبناك الإخبارية_أشار أردوغان في كلمته خلال اجتماع عقده امس الأربعاء، مع رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إلى أن النجاحات والخدمات والجهود المميزة للإدارات المحلية، هي التي أبقت حزب العدالة والتنمية في سدة الحكم طوال 19 عاما.

وأوضح الرئيس التركي أن جزءا كبيرا من الخدمات التي تمس حياة المواطنين ما تزال تقدمها بلديات حزب العدالة والتنمية.

ودعا رؤساء البلديات لمواصلة إخلاصهم وتواضعهم عند تقديم الخدمات للناس. وطلب منهم الوصول إلى جميع المواطنين ومعاينة مشاكلهم على أرض الواقع والاهتمام بأمورهم.

وأضاف أردوغان: "واجبنا الأساسي هو خدمة شعبنا وبلدنا ومواطنينا، وإرساء العدالة والتنمية في كافة أنحاء تركيا".

ولفت إلى أن نجاح رؤساء البلديات في الفوز بقلوب المواطنين سيؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2023.