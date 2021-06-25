برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء

وُقع امس الأربعاء، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اتفاقية دعم للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من حكومة النرويج، بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي لتغطية البرنامج الإحصائي للأعوام 2021-2023.

وكالة تبناك الإخبارية_ وقع الاتفاقية رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ووزير المالية شكري بشارة، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورون فيست، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله.

وقال رئيس الوزراء إن "هذه الاتفاقية مهمة لأنها تعنى بالرقم الوطني والإحصاءات الوطنية، ونقدم الشكر لدولة النرويج لمساندتها ودعمها لجهاز الإحصاء الفلسطيني منذ نشأته في العام 1993، ومساهمتها في تأسيسه، بالإضافة إلى دعمها للموازنة، والتعليم والبنى التحتية، والعديد من القطاعات الأخرى الحيوية".

من جانبها، قالت فيست إن "دعم جهاز الإحصاء المركزي هو جزء من جهود بناء المؤسسات الفلسطينية، لأن المعلومات الاحصائية هامة لصانع القرار والسياسي، وكذلك من المهم أن يحصل الجمهور على بيانات دقيقة وشفافة".

وعبرت عوض عن شكرها للنرويج على الشراكة طويلة الأمد والمتواصلة، آملة أن يواصل جهاز الاحصاء تميزه وفق المعايير الوطنية والإقليمية والدولية.