حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات

دانت العلاقات الاعلامية في حزب الله ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من جريمة موصوفة بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية الحرة، في خطوة تؤكد سياسة قمع الحريات التي تنتهجها واشنطن تحت عناوين براقة كاذبة.

وكالة تبناك الإخبارية_ اضاف مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في تصريح بالقول: "لقد أرادت الإدارة الأميركية من هذه الخطوة السيئة حجب الحقيقة عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد شعوب منطقتنا المظلومة خصوصا في فلسطين واليمن حيث يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والحصار.

وعبرت عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب هذه المواقع الشريفة التي لن تتمكن اي قوة مهما بلغت غطرستها من إخفاء نور الحقيقة التي تصدح بها، ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع هذه المؤسسات الإعلامية لتستمر في تأدية رسالتها الإنسانية الصادقة.