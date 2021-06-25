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واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، صدور حكم بالسجن لمدة 23 عامًا ضد مريم طه تومسون، البالغة من العمر 62 عامًا والتي شغلت سابقًا منصب متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
رمز الخبر: ۵۳۳۳۵
تأريخ النشر: 24 June 2021

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، أن مريم طه وفي بيانها وإقرارها بالذنب في 23 آذار/مارس الماضي، اعترفت أنها تعتقد بأن معلومات الدفاع القومي السرية التي مررتها لمواطن لبناني سيتم تسليمها لحزب الله اللبناني وهو منظمة مدرجة على قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية.

وأضافت الوزارة أنه ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن مريم طه التي عملت بعقد شفوي في منشأة عسكرية أمريكية خارج البلاد وكانت مؤتمنة وتملك تصريحًا أمنيًا عالي الدرجة من الحكومة الأمريكية اعترفت أنها في العام 2017 بدأت بالتواصل مع شريكها المتآمر باستخدام محادثات الفيديو على تطبيق مراسلة نصية وصوتية آمنة قبل أن تطور علاقة عاطفية معه.

وأشارت الى أن مريم طه علمت أن المتآمر كان لديه قريب من أحد أفراد أسرته يعمل في وزارة الداخلية اللبنانية وأن المتآمر ادعى أنه تلقى خاتمًا من الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله.

ولفتت الى أنه وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، وبينما كانت مريم طه مكلفة بإحدى منشآت فرقة عمل العمليات الخاصة في العراق، شنّت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية في العراق استهدفت كتائب حزب الله، وبلغت هذه الضربات ذروتها في 3 كانون الثاني/يناير 2020، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وكذلك نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ووفق البيان أيضاً، فإن "بعد وفاة سليماني، بدأ المتآمر في مطالبة مريم طه بتزويدهم بمعلومات حول الأصول البشرية التي ساعدت الولايات المتحدة على استهداف سليماني. اعترفت مريم طه بأنها فهمت أن "هؤلاء" هم حزب الله اللبناني، بما في ذلك قائد عسكري رفيع المستوى لم يذكر اسمه".\\

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن المترجمة مريم طومسون (62 عاماً)، أبرمت مع النيابة العامّة اتفاقاً أقرّت بموجبه بأنها مذنبة بالتهم الموجهة إليها.

ونقل البيان عن المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية، جون ديمرز، قوله إن العقوبة التي صدرت بحقّ طومسون "تعكس خطورة أفعالها: لقد خانت ثقة الشعب الأميركي والمصادر التي عرّضتها للخطر، والجنود الذين عملت معهم".

وأظهرت وثائق المحاكمة، أن طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج، عندما نسجت، في العام 2017، علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنه مرتبط بحزب الله، و"قد أصبحت، مع مرور الوقت، مهتمة به عاطفياً".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أو ما يُعرف بـ"FBI" قد زعم في وقت سابق، أنه عثر على ملاحظة مكتوبة باللغة العربية مخبأة في داخل فراش مريم طه وكان قد كُتب فيها 8 أسماء لمصادر الاستخباراتية وفقًا لوثائق المحكمة التي كشف عنها سابقًا.

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