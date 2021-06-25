بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال

علّق الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال والذي استمر 25 يوماً مقابل الإفراج عنه يوم الاثنين المقبل.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت مهجة القدس للأسرى والشهداء أن مندوب الصليب الأحمر في الضفة الغربية أكد لأسرة الشيخ خضر عدنان تعليقه للإضراب عن الطعام الذي استمر لمدة 25 يومًا، والافراج عنه يوم الاثنين القادم الموافق 2021/06/28م.

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية أكدت أن الأمر الإداريّ الحالي للأسير خضر عدنان سيكون الأمر الأخير ولن يُمدد اعتقاله الإداريّ، وبذلك من المفترض أن يكون موعد الإفراج عنه يوم الاثنين القادم.

وقالت زوجة الأسير رندة موسى إن "الصليب الأحمر متواجد عنده (عدنان خضر) الآن واتصل وأبلغنا بأنه علق إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه الإثنين القادم".

وعبرّت زوجة الأسير وأطفاله عن فرحتهم بـ "النصر" الذي حققه الشيخ خضر قائلين: "فرحتنا لا توصف، الانتصار الجديد ليس بفك الإضراب، بل بتقليل مدته وفترة الاعتقال".

وتابعت موسى قائلة: "خاض الشيخ إضرابات سابقة وكلها انتصر فيها، نحن وأولاده التسعة سعيدون جدا وكلنا فخر بهذا الإنجاز، ونتمنى أن يعود إلينا سالما ويمضي معنا العيد (الأضحى)".

من جهته، وصف الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، ما حصل مع عدنان بأنه "انتصار وإنجاز يضاف إلى إنجازات الحركة الأسيرة ونضالات المعتقلين الإداريين ضد الاعتقال الإداري".

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عدنان في الـ29 من أيّار/ مايو المنصرم، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة شهر، وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وتعرض الأسير عدنان، للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات جلها رهن الاعتقال الإداريّ.